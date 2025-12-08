Universidad Católica debe tomar importantes decisiones en el mercado de fichajes. El elenco de San Carlos de Apoquindo debe determinar con qué plantel afrontará sus desafíos internacionales en 2026.

En dicha labor, la cúpula de la UC se había interesado en un viejo conocido. Un formado en casa entró en carpeta para la siguiente temporada, pero las negociaciones por sus servicios se ralentizaron. ¿De quién se trata?

Según informó Jorge Cubillos en TNT Sports, el caso Jeisson Vargas tomó un giro inesperado. A pesar de que su arribo estaba encaminado, el panorama cambió en las últimas semanas.

Si bien Universidad Católica busca un mediocampista creativo, al parecer no irá por su hijo pródigo. Tiene a un jugador extranjero en la mira: esa es la prioridad por el momento.

“(La UC busca) un volante, como Justo Giani, que seguramente va a llegar. Me dijeron que se fue diluyendo lo de Jeisson Vargas, entonces vamos a ver en qué termina eso“, lanzó el periodista.

Jeisson Vargas se aleja de Universidad Católica. Todo indica que cambiará de club en el mercado de fichajes. (Imagen: Photosport)

¿No llega a Universidad Católica? El 2025 de Jeisson Vargas

Durante la presente temporada, el mediapunta formado en la UC disputó un total de 28 encuentros vistiendo la camiseta de Deportes La Serena. En dichos compromisos, anotó siete goles y aportó siete asistencias.

Cabe consignar que su contrato con el cuadro norteño concluye a fines de 2025, por lo que de arribar a Universidad Católica, lo hará en condición de futbolista libre. Un punto a considerar.

En resumen: