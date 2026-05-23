Celebra Daniel Garnero: en Argentina confirman importante baja de último minuto de Boca Juniors ante la UC

Boca Juniors pierde a uno de sus figuras de cara al partido decisivo ante Universidad Católica por la Copa Libertadores.

La Copa Libertadores 2026 entra en su fase decisiva y Universidad Católica se juega el jueves 28 gran parte de su futuro continental en el partido ante Boca Juniors en La Bombonera.

El escenario es claro: los Cruzados están obligados a ganar o empatar para avanzar directamente a los octavos de final, ya que una derrota podría enviarlos a disputar los 16avos de final de la Copa Sudamericana, en caso de una victoria de Cruzeiro sobre Barcelona de Guayaquil.

En ese contexto, una noticia desde Argentina encendió las alarmas en la previa del compromiso, generando preocupación inmediata en el conjunto xeneize.

Miguel Merentiel no estará en Boca Juniors vs. la UC

¿Qué pasó? Según el medio Olé y los estudios médicos realizados en las últimas horas, Miguel Merentiel sufrió un desgarro en el sóleo, lesión que lo deja automáticamente fuera del compromiso ante el elenco precordillerano.

El delantero uruguayo había abandonado la práctica por una molestia física, y aunque en un inicio el panorama era alentador según lo que había manifestado el propio jugador al cuerpo técnico, finalmente los exámenes descartaron su participación.

Miguel Merentiel no estará disponible ante la UC | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

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De esta forma, Claudio Úbeda, estratega de Boca Juniors, deberá mover las piezas en la zona ofensiva, considerando además que tampoco cuenta con el paraguayo Adam Bareiro, lo que reduce aún más las alternativas en ataque.

ALERTA BOCA: MERENTIEL, AFUERA VS. CATÓLICA 🚨🔵🟡



🤕 Según pudo confirmar Olé y a falta de la difusión del parte médico oficial, la Bestia está desgarrado y descartado para el duelo clave de Libertadores pic.twitter.com/pYsP5HBTq4 — Diario Olé (@DiarioOle) May 23, 2026

La posible formación de Boca vs. Universidad Católica

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.