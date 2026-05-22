Video: El desesperado pedido de Davoo Xeneize a Universidad Católica antes del partido con Boca Juniors

El streamer argentino reaccionó en vivo al triunfo de la UC sobre Barcelona y lanzó un desesperado pedido pensando en el partido ante Boca Juniors.

Universidad Católica dio un paso gigante rumbo a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 tras vencer por 2 a 0 a Barcelona de Guayaquil en el Claro Arena.

Los Cruzados quedaron como líderes del Grupo D y llegarán con la primera opción de clasificar a la última fecha del torneo continental. Eso sí, la UC todavía deberá afrontar un desafío de alto calibre: visitar a Boca Juniors en La Bombonera.

El triunfo del cuadro de la Franja ante el Ídolo del Astillero no pasó desapercibido en Argentina, especialmente entre los hinchas Xeneizes, quienes quedaron obligados a vencer a la Católica para avanzar a la siguiente fase.

El empate o triunfo de la UC ante Boca lo clasificará a la siguiente fase | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La reacción de Davoo Xeneize al triunfo de la UC

Uno de los que reaccionó en vivo al resultado fue el streamer Davoo Xeneize, reconocido fanático de Boca y uno de los creadores de contenido futbolero más populares del continente.

Durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, el argentino lanzó un desesperado mensaje dirigido a la UC: “Che, una pregunta gente de U. Católica. ¿No nos dejan ganar el último partido? Dale, si no van a ganar la Libertadores ustedes. Capaz si Boca pasa la gana boludo”, comenzó diciendo el streamer.

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Pero lejos de quedarse ahí, el trasandino siguió elevando el tono de su mensaje al manifestar “van a eliminarnos y quedarse afuera en octavos con cualquier falopa. Dale amigo, un 2-0 de Boca en La Bombonera y Boca la gana después, si Boca pasa la gana. Tenemos seis Libertadores y ustedes ninguna boludo, dejate hinchar las pelotas. Más chances que ustedes tenemos chileno bobo, chileno gil”, expresó.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando una ola de reacciones entre los simpatizantes del elenco precordillerano.

Mira el momento completo de Davoo Xeneize: