El insólito error de la Conmebol: confundió a futbolista de la UC con jugador de la U

Universidad Católica vive días de ilusión en la Copa Libertadores 2026 luego de su importante triunfo por 2-0 sobre Barcelona de Guayaquil en el Claro Arena, resultado que dejó al cuadro cruzado en el primer puesto del Grupo D.
El elenco que dirige el argentino Daniel Garnero ha recibido elogios por su rendimiento colectivo y también por el nivel mostrado por algunos futbolistas que han sido claves en la campaña internacional de la Franja durante esta temporada.
Sin embargo, en medio de los festejos cruzados, la Conmebol terminó protagonizando un insólito momento en redes sociales que rápidamente se viralizó entre hinchas de la UC y Universidad de Chile.
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“¿Marcelo Díaz?”: el error de Conmebol con Darío Melo que hizo estallar las redes
Todo ocurrió en una publicación oficial del organismo sudamericano en la previa del encuentro, donde subieron un video del arquero Darío Melo haciendo malabares con el balón acompañado del mensaje: “Genio, Marcelo Díaz”.
La equivocación no tardó en explotar en redes sociales, considerando que “Carepato” es un referente histórico de la U y no tiene ninguna relación con el actual plantel cruzado.
Tras darse cuenta del error, la publicación fue eliminada rápidamente, pero de igual manera generó reacciones entre la parcialidad cruzada y azul.
En resumen…
- Conmebol protagonizó un insólito error en redes sociales al confundir a Darío Melo con Marcelo Díaz en una publicación relacionada a Universidad Católica, situación que rápidamente se viralizó entre hinchas de la UC y la U.