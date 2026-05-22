“Ante el lloriqueo brutal del periodismo argentino”: La propuesta de Manuel de Tezanos para el Boca vs. UC

El destacado periodista nacional hace una osada propuesta para el UC vs. Boca ante los reclamos de la prensa trasandina.

Universidad Católica venció a Barcelona de Guayaquil y tiene la primera opción para avanzar a los octavos de final de Copa Libertadores de América, pero ahora tendrá que visitar a Boca Juniors en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires.

El conjunto argentino está obligado a derrotar a la UC para avanzar y las aguas no están tranquilas al otro lado de la Cordillera de los Andes: los ‘xeneizes’ aseguran que fueron perjudicados en el pasado duelo ante Cruzeiro.

Para evitar suspicacias, el que tiene la solución maestra es Manuel de Tezanos: “Ante el lloriqueo brutal del periodismo argentino por el arbitraje con situaciones que son reglamentariamente acertadas por parte del árbitro Jesús Valenzuela en el partido en La Bombonera, sería importante que desde acá pidamos a un árbitro para este partido que se esté jugando algo también”, dijo en Balong.

La UC se juega la clasificación en Buenos Aires. | Foto: Photosport

En esa línea, De Tezanos sigue: “Ya que no les gustó el arbitraje de Jesús Valenzuela, que es venezolano y hay una línea que infiere que es menos futbolizado en esta crítica, esto va a ser tema. Entonces, mi propuesta es que los árbitros también se jueguen algo“, advirtió.

“¿Quiénes se juegan algo? Los árbitros que están designados para la Copa del Mundo y de estos tiene que salir uno que dirija en La Bombonera. Si no sale alguno de estos, es para pensar y hacer conjeturas: Wilton Sampaio, Raphael Claus, Ramón Abatti, Andrés Rojas de Colombia, Kevin Ortega de Perú”, agregó.

Publicidad

Lo cierto es que los primeros tres nombres, al ser brasileños, no podrían dirigir el Boca Juniors vs. Universidad Católica por la presencia de Cruzeiro en el grupo. Ahora, la tarea será de CONMEBOL designar al encargado de impartir justicia en Buenos Aires.

En síntesis

Universidad Católica venció a Barcelona de Guayaquil y visitará a Boca Juniors.

El periodista Manuel de Tezanos propuso designar árbitros mundialistas para el partido.

Publicidad