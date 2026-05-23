Conmebol confirma árbitro para el partido de Boca Juniors vs. la UC por la Copa Libertadores

La Conmebol ya definió al juez encargado de impartir justicia en el decisivo duelo entre Boca Juniors y Universidad Católica.

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 entra en su recta decisiva y uno de los partidos más atractivos será el cruce entre Boca Juniors y Universidad Católica por el Grupo D, duelo clave pensando en la clasificación a los octavos de final.

El encuentro ha generado enorme expectativa tanto en Argentina como en Chile, principalmente porque los Cruzados tienen la gran oportunidad de eliminar al Xeneize de la Libertadores. En caso de conseguir un triunfo o incluso un empate en La Bombonera, la UC enviaría a Boca directamente a disputar la Copa Sudamericana.

Mucho se ha hablado sobre la importancia de este encuentro, especialmente por el ambiente que rodea al cuadro argentino tras las polémicas arbitrales del pasado duelo ante Cruzeiro, partido donde en Boca aseguraron sentirse perjudicados.

Wilmar Roldán impartirá justicia en Boca Juniors vs Universidad Católica

Lo cierto es que este sábado 23 de mayo la Conmebol ya definió al juez principal para este importantísimo compromiso.

¿De quién se trata? Del colombiano Wilmar Roldán, uno de los árbitros con mayor experiencia en el continente y habitual protagonista en partidos de alta tensión internacional.

Wilmar Roldán ya sabe lo que es arbitrar a Boca y la UC | Foto: Jose Miguel Melgarejo/Mexsport/Photosport

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En el VAR, en tanto, estará el también colombiano David Rodríguez, mientras que el AVAR será Jhon León.

Entre los asistentes aparecerán Alexander Guzmán y Cristian Aguirre, ambos de nacionalidad colombiana. La terna arbitral cafetera se completará con Carlos Ortega como cuarto árbitro.

Las estadísticas de Wilmar Roldán dirigiendo a la UC

Con los Cruzados, Roldán tiene un historial muy breve, ya que solamente lo dirigió en dos oportunidades: un triunfo y una derrota.

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Terna arbitral de Boca vs. Universidad Católica