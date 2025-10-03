No ha sido el mejor de los días para el fútbol chileno. Cobreloa y Colo Colo sufrieron las pérdidas de la hija de Javier Elizondo y la esposa de Mirko Jozic respectivamente. Esta vez, es Universidad Católica el equipo consternado por una sensible pérdida.

Y es que una exfigura del cuadro “Cruzado”, partió de este mundo esta jornada a los 58 años. Hablamos de Eduardo Antônio dos Santos, conocido como Edú Manga. La noticia fue confirmada por el Palmeiras, club donde debutó y estuvo durante cinco temporadas.

“Con profunda tristeza, recibimos la noticia del fallecimiento de Edú Manga. Formado en las categorías inferiores del club, en el que jugó profesionalmente de 1985 a 1989, el centrocampista marcó 44 goles en 188 partidos vistiendo la camiseta verde y blanca y acumuló convocatorias a la Selección Brasileña”, informaron desde las redes del “Verdao”.

De momento, la UC no se ha pronunciado por el fallecimiento de su exjugador. Cabe recordar que su aventura en San Carlos fue durante una temporada en 1998.

La gran carrera de Edú Manga

Edú Manga vivió sus mejores años como jugador defendiendo la camiseta del Palemeiras, su primer club.

Defendiendo los colores del “Verdao”, Eduardo Antônio dos Santos, volante de buen pie, fue parte de la Selección de Brasil en la Copa América de Argentina en 1987 y también participó en las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a Italia 90.