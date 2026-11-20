El DT de Universidad Católica avisó que tendrá que sentarse a conversar con la dirigencia. Quiere ver el proyecto deportivo.

Universidad Católica tendrá un mercado de fichajes intenso. Además de tener que determinar cómo conformará su plantel para 2027, la escuadra precordillerana aún no define qué sucederá con Daniel Garnero.

El DT argentino concluye su contrato el 31 de diciembre de 2026 y tiene su renovación en incertidumbre. Según detalló en conferencia de prensa, no ha tomado una decisión al respecto.

Y en dicha línea, le dejó un potente mensaje a la cúpula de la UC. Tras cerrar la temporada, tendrá que sentarse a charlar con la plana alta de la institución de San Carlos de Apoquindo.

“Mi obsesión es ganar el domingo, volver a ganar el otro domingo, esperar que se tropiece el rival y lograr el Chile 2. Le sirve a Universidad Católica, eso es lo único que me interesa en este momento”, lanzó.

“Después, obviamente somos profesionales, se termina un contrato. Vamos a tener una conversación sí o sí, ahí definiremos. Lo tengo que hablar con los dirigentes“, agregó.

Daniel Garnero instala el suspenso en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Daniel Garnero advierte a Universidad Católica

Finalmente, el estratega profundizó sobre su reflexión y le envió un recado a la directiva de la UC. No solo importa qué desea él: tiene que revisar el plan del conjunto de Las Condes.

“No es decisión mía nada más. Yo quiero ver cuál es el proyecto que tiene el club para el año que viene, si se entra o no a Copa Libertadores, si el plantel… bueno, hay tantas cosas para hablar”, cerró.