Cobresal recibe a Audax Italiano este viernes 20 de noviembre desde las 18:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 28 del Campeonato Nacional, se disputará en El Cobre, El Salvador. Cobresal viene de caer 1-2 ante U de Chile y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Audax Italiano viene de caer 0-1 ante Coquimbo y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Cobresal y Audax Italiano
Cobresal (4-4-2): Alejandro Santander, Victor Campos, Antonio Castillo, Aaron Astudillo, José Tiznado, Christian Moreno, César Yanis, Felipe Villagrán, Julián Brea, Steffan Pino, Bryan Carvallo. DT: Gustavo Huerta.
Audax Italiano (4-4-2): Tomás Ahumada, Raimundo Rebolledo, Felipe Salomoni, César Pinares, Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Paolo Guajardo, Nicolás Orellana, Franco Troyansky, Diego Coelho, Marco Collao. DT: Patricio Graff.
Suplentes de Cobresal: Franco Bechtholdt, Martín Espinoza, Franco Frías, Renato Huerta, Janpol Morales, Matías Olguín, Guillermo Pacheco, Esteban Valencia, Benjamín Valenzuela.
Suplentes de Audax Italiano: Michael Fuentes, Pedro Garrido, Martín Jiménez, Federico Mateos, Diego Monreal, Damián Pizarro, Oliver Rojas, Ariel Uribe, Vicente Zenteno.
La previa de Cobresal y Audax Italiano: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 20 de noviembre
- Hora: 18:00 (hora de Chile)
- Estadio: El Cobre, El Salvador
- Historial: 48 cruces — Cobresal ganó 13, Audax Italiano ganó 27 y empataron 9
- Último antecedente: 23/05/2026: Audax Italiano 2-1 Cobresal
- Próximo partido de Cobresal: vs. Ñublense, domingo 29 de noviembre
- Próximo partido de Audax Italiano: vs. Palestino, domingo 29 de noviembre