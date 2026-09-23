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Copa Chile

El jugador más criticado de la UC en el primer tiempo vs. U. La Calera: “No quiso venir”

Matías Palavecino fue duramente cuestionado por los fanáticos de Universidad Católica a través de redes sociales.

Un futbolista de la UC recibió duras críticas.
© PhotosportUn futbolista de la UC recibió duras críticas.

Universidad Católica tuvo un intenso primer tiempo en su visita a Unión La Calera por los octavos de final de ida de Copa Chile. Es por ello que los hinchas precordilleranos arremetieron contra un jugador titular.

¿De quién se trata? Matías Palavecino no fue aprobado por los fanáticos en los 45′ iniciales y despertó cuestionamientos a través de redes sociales. El mediocampista colmó la paciencia de los seguidores de la UC.

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Uno de los puntos que le recriminaron al volante zurdo fue su actitud dentro del gramado de juego del Estadio Nicolás Chahuán Nazar. No logró ser trascendente en el césped sintético.

“Por lo que se ve, Matías Palavecino no quiso venir a jugar hoy” y “Me desespera que baje tanto a buscar la pelota. Sigue pegado en el fútbol de barrio y así no se convierte en un aporte real para el equipo“, fueron parte de los comentarios.

Al irse al descanso, Universidad Católica y Unión La Calera igualaban 0-0.

Matías Palavecino recibe cuestionamientos en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Matías Palavecino recibe cuestionamientos en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Las críticas a Matías Palavecino en Universidad Católica

Martín Aliaga
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