Danilo Díaz se rinde ante Fernando Zampedri en la Universidad Católica: “Está iluminado”

Universidad Católica tuvo hoy acción dentro de la fase de octavos de final de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ se enfrentaron ante Estudiantes de La Plata y consiguieron un valioso empate en condición de visitante a un tanto.

Después de lo que fue este compromiso, el periodista Danilo Díaz tomó la palabra en Radio ADN para desmenuzar este duelo, en la que llenó de elogios al plantel de la Universidad Católica tras este positivo resultado.

“Siempre estuvo en el partido, se encontró temprano con el gol de Estudiantes, pero a pesar de que no encontraba la vuelta al partido, que siempre recibían de espalda, que siempre tenían alguien encima, no sé perdió el orden y hubo jugadores que tuvieron una buena noche”, partió señalando Díaz.

Agregando a esto, el ‘Tenor del Pueblo’ llenó de elogios a Branco Ampuero por lo que fue su rendimiento en la zaga, a quien lo apuntó como un jugador importante en el duelo ante los argentinos.

Zampedri puso la igualdad para la UC | Foto: Photosport

“Ampuero siempre es muy regular en el fondo, otorga algo especial en la defensa de la Católica y le dio confianza al Dani González, que en el último tramo se afirmó”, declaró.

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Para el periodista el gran mérito de la Universidad Católica en este partido fue en siempre estar en partido, ya que a pesar de ser superado en la primera mitad, se mantuvo cerca en el resultado y logró igualar el duelo en el cierre.

“El mayor mérito y porque se lleva la igualdad, es porque siempre estuvo en el partido, que no te lleguen nunca a los dos digítos, que el rival puede jugar mejor o tener superioridad, pero siempre estar ahí, a tiro de cañón. Eso fue lo que grafica lo que fue la UC, siempre estuvo ahí”, remarcó.

Díaz y su mensaje a Zampedri

Concluyendo, Díaz llenó de elogios a Fernando Zampedri, quien nuevamente se alzó como el gran salvador de la Universidad Católica en este partido con un gol que le da vida a la UC para poder avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

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“Zampedri está iluminado, encontró su lugar en el Mundo en San Carlos de Aqoquindo, porque Zampedri lo que toca, lo convierte en oro en la Universidad Católica. Hoy, otra vez, le cayó una, tuvo fortuna, es cierto, pero le dio un mazazo a Estudiantes”, cerró.