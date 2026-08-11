En la Liga de Ascenso, o más conocida como Primera B, no hay descanso. Luego de dos días del cierre de la fecha 19, este martes se dio inicio a la fecha 20, la que se disputa a mitad de semana, donde los fuegos los abrieron Deportes Puerto Montt y Unión Española.
Los Hispanos visitaron a los Hijos del Temporal en el Estadio Chinquihue, dando un batacazo en la tabla de posiciones, ya que se impusieron por 0-1 con gol de Benjamín Droguett a los 90 minutos.
Así es, el equipo de Santa Laura fue hasta la Región de Los Lagos para bajar al Velero que está cuarto en la clasificación con 30 puntos y que con un triunfo podía quedar segundo, detrás del líder Cobreloa (34 pts).
Mientras que los dirigidos por Ronald Fuentes ahora también se suma al grupo de avanzada y se mete en zona de clasificación a liguilla, llegando a las 28 unidades y volviendo a ganar después de dos derrotas consecutivas.
Unión Española venció a Deportes Puerto Montt en el Chinquihue. (Foto: @UEoficial)
Este miércoles se seguirá desarrollando la vigésima fecha de la Primera B, donde hay cuatro partidos en la cartelera, entre ellos el puntero visita a Magallanes desde las 15:00 horas. El segundo, Santiago Wanderers, será forastero ante Deportes Antofagasta que también está cerca de la cima (20:30 horas). En paralelo, San Marcos de Arica recibirá a Unión San Felipe.
Mientras que uno de los duelos con más morbo lo protagonizarán Deportes Recoleta con el colista Rangers de Talca (18:00 horas), equipo que todavía no puede ganar en este torneo.
La tabla de posiciones de la Primera B:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Cobreloa
|34
|18
|9
|7
|2
|35
|20
|+15
|2
|Santiago Wanderers
|33
|18
|9
|6
|3
|35
|20
|+15
|3
|San Marcos de Arica
|30
|18
|7
|9
|2
|23
|13
|+10
|4
|Deportes Puerto Montt
|30
|19
|9
|3
|7
|21
|19
|+2
|5
|Deportes Antofagasta
|29
|18
|8
|5
|5
|32
|20
|+12
|6
|San Luis de Quillota
|28
|18
|7
|7
|4
|28
|24
|+4
|7
|Magallanes
|28
|18
|8
|4
|6
|31
|31
|0
|8
|Unión Española
|28
|19
|8
|4
|7
|26
|26
|0
|9
|Deportes Copiapó
|27
|18
|7
|6
|5
|26
|25
|+1
|10
|Deportes Temuco
|23
|18
|6
|5
|7
|30
|27
|+3
|11
|Deportes Recoleta
|23
|18
|6
|5
|7
|25
|27
|-2
|12
|Curicó Unido
|20
|18
|4
|8
|6
|17
|26
|-9
|13
|Deportes Iquique
|18
|18
|3
|9
|6
|22
|25
|-3
|14
|Unión San Felipe
|17
|18
|4
|5
|9
|14
|34
|-20
|15
|Deportes Santa Cruz
|13
|18
|2
|7
|9
|22
|33
|-11
|16
|Rangers de Talca
|6
|18
|0
|6
|12
|12
|29
|-17
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En síntesis
- Unión Española venció 0-1 a Puerto Montt con gol de Benjamín Droguett.
- 28 puntos alcanzó el equipo de Ronald Fuentes en la Primera B.
- Cobreloa lidera la tabla de posiciones del torneo con 34 puntos.