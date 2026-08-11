Este martes se dio inicio a la fecha 20 de la Primera B, donde Unión Española visitó a Deportes Puerto Montt y lo venció por 1-0 en el sur.

En la Liga de Ascenso, o más conocida como Primera B, no hay descanso. Luego de dos días del cierre de la fecha 19, este martes se dio inicio a la fecha 20, la que se disputa a mitad de semana, donde los fuegos los abrieron Deportes Puerto Montt y Unión Española.

Los Hispanos visitaron a los Hijos del Temporal en el Estadio Chinquihue, dando un batacazo en la tabla de posiciones, ya que se impusieron por 0-1 con gol de Benjamín Droguett a los 90 minutos.

Así es, el equipo de Santa Laura fue hasta la Región de Los Lagos para bajar al Velero que está cuarto en la clasificación con 30 puntos y que con un triunfo podía quedar segundo, detrás del líder Cobreloa (34 pts).

Mientras que los dirigidos por Ronald Fuentes ahora también se suma al grupo de avanzada y se mete en zona de clasificación a liguilla, llegando a las 28 unidades y volviendo a ganar después de dos derrotas consecutivas.

Unión Española venció a Deportes Puerto Montt en el Chinquihue. (Foto: @UEoficial)

Este miércoles se seguirá desarrollando la vigésima fecha de la Primera B, donde hay cuatro partidos en la cartelera, entre ellos el puntero visita a Magallanes desde las 15:00 horas. El segundo, Santiago Wanderers, será forastero ante Deportes Antofagasta que también está cerca de la cima (20:30 horas). En paralelo, San Marcos de Arica recibirá a Unión San Felipe.

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Mientras que uno de los duelos con más morbo lo protagonizarán Deportes Recoleta con el colista Rangers de Talca (18:00 horas), equipo que todavía no puede ganar en este torneo.

La tabla de posiciones de la Primera B:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Cobreloa 34 18 9 7 2 35 20 +15 2 Santiago Wanderers 33 18 9 6 3 35 20 +15 3 San Marcos de Arica 30 18 7 9 2 23 13 +10 4 Deportes Puerto Montt 30 19 9 3 7 21 19 +2 5 Deportes Antofagasta 29 18 8 5 5 32 20 +12 6 San Luis de Quillota 28 18 7 7 4 28 24 +4 7 Magallanes 28 18 8 4 6 31 31 0 8 Unión Española 28 19 8 4 7 26 26 0 9 Deportes Copiapó 27 18 7 6 5 26 25 +1 10 Deportes Temuco 23 18 6 5 7 30 27 +3 11 Deportes Recoleta 23 18 6 5 7 25 27 -2 12 Curicó Unido 20 18 4 8 6 17 26 -9 13 Deportes Iquique 18 18 3 9 6 22 25 -3 14 Unión San Felipe 17 18 4 5 9 14 34 -20 15 Deportes Santa Cruz 13 18 2 7 9 22 33 -11 16 Rangers de Talca 6 18 0 6 12 12 29 -17

En síntesis

Unión Española venció 0-1 a Puerto Montt con gol de Benjamín Droguett.

venció 0-1 a Puerto Montt con gol de Benjamín Droguett. 28 puntos alcanzó el equipo de Ronald Fuentes en la Primera B.

alcanzó el equipo de Ronald Fuentes en la Primera B. Cobreloa lidera la tabla de posiciones del torneo con 34 puntos.