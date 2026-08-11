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Liga de Ascenso

Unión Española da un batacazo en la Primera B: así queda la tabla de posiciones tras el triunfo en Puerto Montt

Este martes se dio inicio a la fecha 20 de la Primera B, donde Unión Española visitó a Deportes Puerto Montt y lo venció por 1-0 en el sur.

Unión Española dio la sorpresa en Puerto Montt. (Foto: @UEoficial)
Unión Española dio la sorpresa en Puerto Montt. (Foto: @UEoficial)

En la Liga de Ascenso, o más conocida como Primera B, no hay descanso. Luego de dos días del cierre de la fecha 19, este martes se dio inicio a la fecha 20, la que se disputa a mitad de semana, donde los fuegos los abrieron Deportes Puerto Montt y Unión Española.

Los Hispanos visitaron a los Hijos del Temporal en el Estadio Chinquihue, dando un batacazo en la tabla de posiciones, ya que se impusieron por 0-1 con gol de Benjamín Droguett a los 90 minutos.

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Así es, el equipo de Santa Laura fue hasta la Región de Los Lagos para bajar al Velero que está cuarto en la clasificación con 30 puntos y que con un triunfo podía quedar segundo, detrás del líder Cobreloa (34 pts).

Mientras que los dirigidos por Ronald Fuentes ahora también se suma al grupo de avanzada y se mete en zona de clasificación a liguilla, llegando a las 28 unidades y volviendo a ganar después de dos derrotas consecutivas.

Unión Española venció a Deportes Puerto Montt en el Chinquihue. (Foto: @UEoficial)

Unión Española venció a Deportes Puerto Montt en el Chinquihue. (Foto: @UEoficial)

Este miércoles se seguirá desarrollando la vigésima fecha de la Primera B, donde hay cuatro partidos en la cartelera, entre ellos el puntero visita a Magallanes desde las 15:00 horas. El segundo, Santiago Wanderers, será forastero ante Deportes Antofagasta que también está cerca de la cima (20:30 horas). En paralelo, San Marcos de Arica recibirá a Unión San Felipe.

Mientras que uno de los duelos con más morbo lo protagonizarán Deportes Recoleta con el colista Rangers de Talca (18:00 horas), equipo que todavía no puede ganar en este torneo.

La tabla de posiciones de la Primera B:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1 Cobreloa 34 18 9 7 2 35 20 +15
2 Santiago Wanderers 33 18 9 6 3 35 20 +15
3 San Marcos de Arica 30 18 7 9 2 23 13 +10
4 Deportes Puerto Montt 30 19 9 3 7 21 19 +2
5 Deportes Antofagasta 29 18 8 5 5 32 20 +12
6 San Luis de Quillota 28 18 7 7 4 28 24 +4
7 Magallanes 28 18 8 4 6 31 31 0
8 Unión Española 28 19 8 4 7 26 26 0
9 Deportes Copiapó 27 18 7 6 5 26 25 +1
10 Deportes Temuco 23 18 6 5 7 30 27 +3
11 Deportes Recoleta 23 18 6 5 7 25 27 -2
12 Curicó Unido 20 18 4 8 6 17 26 -9
13 Deportes Iquique 18 18 3 9 6 22 25 -3
14 Unión San Felipe 17 18 4 5 9 14 34 -20
15 Deportes Santa Cruz 13 18 2 7 9 22 33 -11
16 Rangers de Talca 6 18 0 6 12 12 29 -17
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En síntesis

  • Unión Española venció 0-1 a Puerto Montt con gol de Benjamín Droguett.
  • 28 puntos alcanzó el equipo de Ronald Fuentes en la Primera B.
  • Cobreloa lidera la tabla de posiciones del torneo con 34 puntos.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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