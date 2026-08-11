Este es el jugador de U. Católica más criticado en el primer tiempo ante Estudiantes: “Te viniste a jubilar”

El jugador de la Universidad Católica que recibió críticas tras su primer tiempo ante Estudiantes.

Universidad Católica en estos momentos está disputando un importante compromiso por la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ se ven las caras ante Estudiantes de La Plata en el duelo de ida por los octavos de final en Argentina.

Dentro de lo que es este disputado duelo, el equipo de Daniel Garnero no ha podido tener mayores opciones para poder generar peligro a la portería rival, generando preocupación en sus hinchas tras ir cayendo por 1-0.

En estos primeros 45 minutos, los fanáticos de la ‘Franja’ no tan solo se hacen sentir en Argentina, sino que también en las distintas redes sociales, en donde han ido dejando su reflexión de lo que ha sido este compromiso.

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de la Universidad Católica que ha estado en la mira por parte de los hinchas por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego, el que los tiene muy descontentos por su nivel.

Mena el más apuntado en la UC | Foto: Photosport

Se trata del defensor, Eugenio Mena, quien se ha ganado la gran reprobación del hincha de la Univerisdad Católica por lo que ha sido su bajo rendimiento en la primera mitad ante el conjunto argentino.

Publicidad

“Mena ct… te viniste a jubilar”, dijo uno de los hinchas de la UC en su cuenta de ‘X’.

“Inaceptable el nivel de Mena”, fue lo que señaló otro fanático criticando fuertemente al jugador de los ‘Cruzados’.

Para la segunda parte del compromiso, Mena buscará mejorar su imagen por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego y tener un mejor desempeño en este partido crucial para la UC en la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad