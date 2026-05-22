¡No estarán solos! El gran aliado que tendrá Universidad Católica para visitar a Boca Juniors en Argentina

El elenco cruzado debe visitar a Boca Juniors la próxima semana y la UC no solo estará acompañada por sus hinchas en Argentina.

Universidad Católica hizo la tarea y derrotó a Barcelona de Guayaquil por 2-0 en el Claro Arena el día de ayer, resultado que deja a los dirigidos por Daniel Garnero en lo más alto del Grupo D de la Copa Libertadores de América.

Si bien el conjunto cruzado ostenta 10 puntos y en una situación normal tendría abrochado su paso a los octavos de final, eso todavía no es posible: los Cruzados necesitan sacar un resultado positivo en Buenos Aires ante Boca Juniors o bien depender de un milagro por lo que suceda entre Cruzeiro y Barcelona en Brasil.

En concreto, un triunfo o un empate clasifican a Universidad Católica como primero del Grupo D, mientras que una caída lo obligaría a depender de que Cruzeiro no venza en Brasil al eliminado Barcelona de Guayaquil.

La próxima semana, la UC podrá contar con su público en el Estadio La Bombonera y no solo contará con el apoyo de sus fanáticos, sino que gran parte de la parcialidad de River Plate puja en Redes Sociales para que el cuadro chileno elimine a Boca.

“Zampedri va a ir a jugar en La Bombonera con la máscara de Batman. Necesitamos un héroe y acá está”, “Si elimina a la bosta hay que comprarlo”, “Ya tenemos lugar en la historia para Cano, Kennedy… ¿y se viene Zampedri?”, fueron algunos de los epítetos ‘millonarios’ en redes.

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Palabras más, palabras menos, lo cierto es que una gran parte de los hinchas argentinos estarán pendientes del partido entre la UC y Boca Juniors, deseando que el 6 veces campeón de Copa Libertadores quede fuera del torneo.

En síntesis

Universidad Católica derrotó por 2-0 a Barcelona de Guayaquil de local.

El técnico Daniel Garnero mantiene a su equipo líder con 10 puntos.

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