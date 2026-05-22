¿Equipo B en el clásico ante Colo Colo? Esto dijo Daniel Garnero tras triunfo de Universidad Católica

El DT de Universidad Católica se refiere al clásico frente a Colo Colo por la Liga de Primera este domingo en el Claro Arena.

Universidad Católica hizo respetar su casa el día de ayer y derrotó con claridad a Barcelona de Guayaquil en el Claro Arena, donde Fernando Zampedri brilló con luces propias para guiar el triunfo cruzado sobre los ecuatorianos.

Lamentablemente para Daniel Garnero y compañía, el conjunto cruzado no tiene descanso y ahora debe pensar de lleno en lo que será el clásico ante Colo Colo a disputarse este domingo en el Claro Arena.

Sobre este compromiso se refirió el DT en la conferencia de prensa, donde asegura que todavía no ha tomado una decisión sobre qué equipo va a parar: “Respecto del partido del domingo, mañana vamos a hablar y ahí decidiremos”.

La UC llega con el ánimo a tope para enfrentar a Colo Colo. | Foto: Photosport

“Desde la parte anímica, el plantel tiene que estar preparado, como lo dijimos el primer minuto de la pretemporada. Al que le toque participar, al que tiene que esperar, el domingo puede darse la posibilidad para otro futbolista”, agregó.

Sin decirlo, Daniel Garnero dio a entender que podría haber novedades el domingo y podría cuidar a jugadores pensando en el duelo ante Boca Juniors de la próxima semana: “Hay que estar listo para ganar, siempre tenemos que estar así”, remató.

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Cabe recordar que, en la Liga de Primera 2026, Universidad Católica marcha en el cuarto puesto a 7 puntos del puntero Colo Colo, por lo que dejar los tres puntos en casa ante los albos es una absoluta necesidad para los cruzados.

En síntesis

Universidad Católica derrotó a Barcelona de Guayaquil en el estadio Claro Arena.

El delantero Fernando Zampedri brilló liderando el triunfo del conjunto cruzado.

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