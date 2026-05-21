¿Qué pasa si Universidad Católica gana, empata o pierde hoy vs. Barcelona en la Copa Libertadores?

Los resultados que se pueden dar entre Universidad Católica y Barcelona en la Copa Libertadores.

Universidad Católica hoy en día tiene un importante duelo dentro la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ se enfrentarán ante Barcelona de Guayaquil por la quinta fecha de la fase de grupos..

El elenco de Daniel Garnero llega a este compromiso dependiendo de sí mismo para lo que es su gran sueño, que es poder avanzar a la próxima ronda del torneo continental, en la que comparte grupo junto a Boca Juniors y Cruzeiro.

Por esto, desde Bolavip Chile te entregamos todos los ejercicios de resultados sobre lo que sería un triunfo, un empate o una derrota de la UC ante Barcelona de Guayaquil en la Copa Libertadores.

Qué pasa si la UC le gana a Barcelona

Universidad Católica si se impone ante Barcelona de Guayaquil, aseguraría un lugar en la Copa Sudamericana y quedaría bien aspectado para avanzar a la próxima fase de la Copa Libertadores, en la que se jugaría su clasificación a la siguiente ronda en su duelo con Boca Juniors.

La UC hoy disputa un duelo clave con Barcelona | Foto: Photosport

Qué pasa si la UC empata ante Barcelona

Universidad Católica si iguala ante Barcelona de Guayaquil, también aseguraría su lugar en la Copa Sudamericana y dependería también de sí mismo para clasificar a la próxima ronda de la Copa Libertadores en su duelo ante Boca Juniors.

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Qué pasa si la UC pierde ante Barcelona

Universidad Católica si pierde ante Barcelona de Guayaquil podría complicar lo que es su objetivo de poder avanzar a la próxima ronda de la Copa Libertadores y tendría que sí o sí vencer a Boca Juniors en Argentina para lograr aquello.