Fernando Zampedri y 3 más: Coke Contreras elige a los mejores en triunfo de la UC por Copa Libertadores

Fernando Zampedri una vez más se echó el equipo a los hombros y fue la figura de Universidad Católica en el triunfo ante Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores de América, donde anotó los dos goles del compromiso.
Así también lo cree el histórico ex jugador del cuadro cruzado, Jorge ‘Coke’ Contreras, quien en diálogo con Bolavip Chile engrandeció la figura del chileno-argentino: “Gracias a dios tenemos a Fernando Zampedri”, dijo en primera instancia.
Contreras, eso sí, cree que hubo más figuras en la UC: “Hubo algunos jugadores que me gustó cómo encararon el partido; Martínez, Zuqui, el chico Arancibia… muy bien, pero lo que necesitábamos era meterlo adentro y Fernando Zampedri sobresale siempre”.
Católica se ilusiona con los octavos de final. | Foto: Photosport
Ahora, Universidad Católica deberá ir a buscar la clasificación a los octavos de final visitando a Boca Juniors en el Estadio La Bombonera, recinto que ha sido inexpugnable para los equipos chilenos donde nunca se ha sumado una victoria.
“Boca Juniors es un equipo complicado. Acá en Santiago nos complicó mucho teniendo la pelota, manejando el partido. Católica no tuvo intensidad ese día para superar a los argentinos”, recordó Contreras.
La mesa está servida y Universidad Católica tiene la primera opción para clasificar en Copa Libertadores de América, pero tendrá que hace un partido inteligente si se quiere meter entre los 16 mejores de América.
