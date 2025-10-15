La programación del Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile sin duda que ha sido tema y todo esto por lo que es el cargado calendario que tiene el conjunto ‘Laico’, quien en medio de este duelo, tiene su llave de semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús.

Por esto, desde el ‘Romántico Viajero’ han visto la opción de poder reprogramar este partido para prepararse de mejor forma a su duelo por el torneo continental, en la que no ha recibido positivas respuestas al respecto y todo da a indicar a que el duelo se disputará en su programación estipulada.

Ante esta situación, el presidente de la Universidad Católica, Juan Tagle conversó en esta jornada con el programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN’, en la que indicó el motivo por el que este partido no podrá ser reprogramado, señalando que TNT impulsa con todo a la realización de este duelo.

“Justamente, es lo que hablábamos en la negociación con TNT, lo que no queremos es seguir reprogramando partidos, menos aún los partidos más relevantes que son los clásicos”, parte señalando Tagle.

El duelo entre la UC y la U se juega | Foto: Photosport

Agregando a esto, el mandamás de la UC indica que las opciones de que este duelo pueda ser reprogramado es algo complejo, ya que está todo en regla para poder jugar este partido y deja en claro, que esta decisión, no pasa por una decisión del club de la ‘Franja’.

“Este Clásico Universitario está fijado desde hace muchos meses, se cumplen los plazos que reglamentariamente se establecen para que el partido no deba suspenderse, no hay otra fecha donde jugarla tampoco. No es un tema de mala voluntad”, remarca.

Finalmente, Tagle deja en claro que tras el último acuerdo del fútbol chileno con TNT Sports, las opciones de poder suspender partidos es algo que ya empieza a quedar en el pasado, en particular en los duelos de alto impacto como lo son los clásicos.

“Esto de estar suspendiendo partidos, es algo a lo que aprendimos, es el clamor de nuestro socio que es TNT y muy mala idea sería firmar el acuerdo e inmediato ir a suspender el partido que para ellos es el más atractivo que vienen promoviendo en su pantalla”, finalizó.