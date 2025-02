Universidad Católica comenzó con el pie derecho su participación en la Liga de Primera 2025, luego de vencer por 3 a 1 a Audax Italiano, en un reñido partido que se disputó en el Estadio Santa Laura-SEK.

En este importante encuentro, la mayoría de los refuerzos de los Cruzados que vieron acción ante los itálicos, destacando: el colombiano Jojhan Valencia, Dylan Escobar, el venezolano Eduard Bello, Gary Medel y Diego Valencia, que convirtió mediante lanzamiento de penal.

Si bien el mercado de fichajes sigue abierto hasta el inicio de la cuarta fecha del certamen nacional, hay un futbolista que sonó y con fuerza para recalar al cuadro de San Carlos de Apoquindo.

¿De quién se trata? De Kevin Méndez, futbolista uruguayo que tuvo un regular paso por Everton de Viña del Mar, lo que le valió para estar en la carpeta de la gerencia deportiva de la institución estudiantil.

Méndez disputó 35 partidos con los Ruleteros: convirtió un tanto y aportó con 8 asistencias | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Me hubiese gustado”: Kevin Méndez lamenta su no llegada a Universidad Católica

Por qué no se concretó su arribo a la UC? El oriundo de Trinidad, Uruguay, sacó la voz y dialogó con el medio En Cancha, al cual le contó la firme sobre esta situación.

“Habíamos conversado con el club, había de hecho una reunión pactada en Uruguay cuando Universidad Católica estuvo jugando sus partidos de pretemporada, pero esa reunión nunca se terminó dando”

“Finalmente, por presupuesto no se terminó avanzando. Me hubiese gustado jugar en Católica, es un club con mucho prestigio, siempre trata de apostar a algo grande, a salir campeón, a competir en copas internacionales, y para un jugador esos siempre son lindos desafíos. Me hubiese gustado”, agregó.

Por último, el ex Peñarol confesó que “el motivo que se le dio a mi representante fue que estaban cortos de presupuesto, que ellos estaban haciendo un esfuerzo con el estadio y no tenían un colchón económico para llevarme ahora. Quedarme en Chile corría con ventaja”

¿En qué club firmó Kevin Méndez tras no llegar a la UC?

Tras su fallido traspaso a Universidad Católica y quedar con su pase en su poder, el charrúa Kevin Méndez terminó fichando en Chungnam Asan de Corea del Sur.