La figura de la Universidad Católica que pone dudas por su futuro en el club para el 2027.

Universidad Católica sigue masticando lo que fue su dura derrota por 3-0 ante Colo Colo en el Estadio Monumental, resultado que dejó a los ‘Cruzados’ con escasas opciones de poder luchar por el Chile 2 a dos fechas de la finalización del torneo.

Después de lo que fue esta derrota, el volante argentino Fernando Zuqui hizo su análisis al rendimiento de la UC en este partido, en la que reconoce que esta caída en el clásico, fue un duro golpe para todo el plantel.

“Muy triste y calientes por el resultado, para mi entender un poco injusto el resultado, triste porque necesitábamos ganar. En el primer tiempo tuvimos el control, pudimos llegar a la ventaja, pero ellos llegaron al gol que nos sacudió, terminamos muy calientes”, partió comentando Zuqui.

Luego de esto, al mediocampista de los ‘Cruzados’ se le consultó sobre lo que será su futuro en la Universidad Católica, en la que dejó mucha duda por su continuidad, en donde dejó un mensaje de agradecimiento por su estancia en el club y que hasta día de hoy, no ha tenido conversaciones para extender su vínculo.

Zuqui pone dudas por su futuro en la UC | Foto: Photosport

“Yo al hincha de la UC solo agradecerle, agradecer por estos años, dos y medio que llevo en el club, es un club donde me sentí muy bien y estoy muy contento. Si está la posibilidad de seguir, uno estaría contento, la familia y yo estamos muy felices, veremos más adelante el futuro”, declaró.

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Finalizando, Zuqui volvió a masticar lo que es la derrota de la Universidad Católica en este clásico, en donde reconoce que tras esta caída, los ‘Cruzados’ se despiden casi por completo de la lucha por el Chile 2.

“Con mucha bronca, porque necesitábamos ganar, queríamos entrar en el Chile 2, pero lamentablemente se nos escapa de una forma que no esperábamos, golpeados. Ahora hay que levantar la cabeza, quedan dos partidos importantes donde necesitamos seguir compitiendo”, cerró.