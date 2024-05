Los planteles de Universidad de Chile y Universidad Católica se preparan con todo para vivir otro Clásico Universitario por el Campeonato Nacional, duelo que se disputará en un Estadio Nacional repleto de hinchas azules.

Los Azules llegan a este crucial duelo como el único equipo invicto y el actual líder del Torneo Nacional, resultados que tienen a los los fanáticos del Romántico Viajero ilusionados con poder levantar su estrella 19.

Pero en la vereda del frente están los Cruzados, los cuales con el brasileño Tiago Nunes están teniendo un buen pasar en los últimos encuentros: llevan con tres partidos consecutivos ganados y se metieron de lleno en la parte alta de la tabla de posiciones.

MARIO LEPE SE TOMA CON HUMOR LO DEL MÁXIMO GOLEADOR HISTÓRICO DE LA UC

Mario Lepe, ídolo del cuadro de la Franja Cruzada, participó en el programa No Es Para Tanto de TNT Sports, donde fue consultado sobre un resultado y a la hora de responder el ex mediocampista no titubeó.

“Ganamos. No sé cuánto pero ganamos. Gol de nuestro goleador máximo Fernando Zampedri, quien tiene que alcanzar al Innombrable, al Chamuca Barrera”, lanzó entre risas.

El “Toro” Zampedri está a 10 goles de Rodrigo “Chamuca” Barrera | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

MARIO LEPE Y LA ESTADÍA DE TIAGO NUNES EN LA UC

Además, el histórico volante de la UC se mostró conforme con lo que ha realizado el ex DT de Athletico Paranaense al mando del elenco precordillerano.

“Es difícil encontrar un equipo cuando tu no has elegido a los jugadores, cuando vienen en baja y con poca confianza. Lo ha manejado relativamente bien y en los últimos partidos hemos jugador mejor. Vamos por buen camino”, cerró.