La eliminación de la Selección Chilena en el Mundial Sub-17 fue particularmente dramática y amarga, ya que el combinado dirigido por Sebastián Miranda quedó fuera de competencia a pesar de haber sumado una victoria en el último partido del Grupo K.

El factor clave de la eliminación fue el criterio de desempate por diferencia de goles. Al final de la fase de grupos, La Roja, junto a Francia, Uganda y Canadá, terminó igualado en la cima de la tabla con cuatro puntos cada uno (tras registrar una victoria, un empate y una derrota).

Sin embargo, tras la eliminación del Equipo de Todos en Qatar, llamó la atención un hecho en redes sociales: Nicolás Castillo se convirtió en protagonista.

El enojo de Nicolás Castillo con Universidad Católica

El jugador de 32 años utilizó su cuenta de Instagram para expresar su profunda indignación, apuntando directamente a la dirigencia de Universidad Católica: la crítica se centró en el nulo apoyo y reconocimiento hacia los cuatro canteranos de los Cruzados que formaron parte del plantel mundialista.

“Cuatro jugadores de la Universidad Católica, tres de ellos con contrato profesional, representando a Chile en el Mundial Sub 17 y, sin embargo, ni una publicación, ni un reconocimiento, ni un solo partido destacado por parte de Cruzados”, escribió Castillo.

“Estos chicos hicieron un enorme sacrificio por vestir la camiseta de su país, llevando el nombre de la Católica con orgullo y compromiso… Ojalá que cuando vuelvan a Chile la prioridad sea clara: verlos entrenando y compitiendo con el plantel profesional”, remarcó el jugador del City Soccer FC, cuadro de la United Premier Soccer League, la Cuarta División de Estados Unidos.

La declaración de Castillo, una figura influyente en el club precordillerano, abre un nuevo foco de tensión en la relación entre el ídolo y la cúpula administrativa del elenco de la Franja.

En síntesis…

Nicolás Castillo estalló contra la dirigencia de Universidad Católica tras la eliminación de Chile Sub-17 en Qatar, criticando la falta de reconocimiento hacia los cuatro juveniles del club que participaron en el torneo.