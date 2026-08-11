¿Por qué no juega Clemente Montes en el duelo entre Universidad Católica y Estudiantes en la Copa Libertadores?

Universidad Católica hoy tendrá una importante baja para su duelo ante Estudiantes de La Plata.

Universidad Católica tiene hoy un importante duelo en la Copa Libertadores, en donde el conjunto comandado por Daniel Garnero se enfrenta en el duelo de ida ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final de esta competición.

Para este encuentro, el estratego argentino ya tiene en su mente lo que será su onceno para este duelo clave, en la que un importante jugador no podrá decir presente.

Se trata del delantero, Clemente Montes, una de las grandes figuras del conjunto de la ‘Franja’ que no podrá ser opción para el equipo de Garnero en este duelo crucial.

¿La razón de sus ausencia?: El delantero de 25 años sufrió una fractura en el hueso tarso de su pie derecho a finales de junio, en la que aún se mantiene en proceso de recuperación, sin una fecha clara para su retorno a las canchas.

Montes no jugará en esta jornada | Foto: Photosport

De esta forma, Montes sigue en su proceso de recuperación, en la que espera poder tener buenas noticias en los próximos días para poder lograr el milagro y decir presente en el duelo de vuelta en Santiago la próxima semana.

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¿Cuándo es el duelo entre Estudiantes y Universidad Católica por la Copa Libertadores?

El duelo de ida entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se disputará este martes 11 de agosto en Argentina a partir de las 20:30 hora y lo podrás seguir por Disney+.

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