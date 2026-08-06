Universidad Católica y su probable formación para enfrentar a Cobresal en la Liga de Primera

Universidad Católica tiene esta gran sorpresa dentro de su formación para enfrentar a Cobresal.

Universidad Católica prepara sus últimos detalles para lo que será su importante encuentro dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ recibirán a Cobresal en el Claro Arena.

Para este duelo, el entrenador Daniel Garnero ha trabajado de buena forma con sus dirigidos pensando en lo que es este partido, en la que tienen como gran objetivo el poder sumar los tres puntos para mantenerse en la parte alta de la tabla.

El DT de la franja tiene dos importantes bajas para este compromiso, en la que el defensor Sebastián Arancibia y el delantero Clemente Montes no serán opción ante los ‘Mineros’.

No todo son malas noticias para el conjunto de la precordillera, ya que para este duelo volverá a contar con el portero Vicente Bernedo , quien vuelve tras cumplir sus fechas de suspensión y Gary Medel, quien vuelve a la convocatoria tras casi dos meses fuera de las canchas.

Garnero planea el partido de la UC | Foto: Photosport

La formación de la UC

De esta manera, la formación de la Universidad Católica sería con; Vicente Bernedo en portería; Francisco Daza, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena en la defensa; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia y Cristian Cuevas en el mediocampo; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani en delantera.

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El duelo entre Universidad Católica y Cobresal se disputará este viernes 7 de agosto a partir de las 20:30 horas en el Claro Arena y el árbitro del partido será Juan Lara.