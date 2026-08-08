Gary Medel saca carcajadas por esta charla con Daniel Garnero en la UC: “Le dije al cu…”

El emblema de Universidad Católica ingresó en la victoria contra Cobresal y tuvo una cómica conversación con el DT argentino.

Universidad Católica derrotó 2-0 a Cobresal por la Liga de Primera. El elenco precordillerano se hizo fuerte en casa y se impuso sin mayores problemas contra la escuadra minera en el Claro Arena.

Una jornada óptima para la UC, que también contó con el retorno de Gary Medel. El emblema de la institución de Las Condes regresó a la acción y qué manera de hacerlo: dejó un cómico momento tras la victoria.

¿Qué pasó? Luego del duelo, el defensor fue entrevistado por TNT Sports y fue consultado sobre una conversación que tuvo con Daniel Garnero. La expresión del campeón de América sacó carcajadas.

Fiel a su estilo, resumió qué habló con el entrenador argentino. Él quería sumar mayor participación en el enfrentamiento, pero solo estuvo desde el 88′ en el gramado de juego.

“Na’, le dije al culiado que muy pocos minutos, pero me dijo: ‘tranquilo, si vas a jugar 10 u 11 minutos, así que hazlo, sé importante, que hoy podemos ganar’, y bueno, se logró el 2-0″, comentó.

Gary Medel estuvo en el triunfo de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica vence a Cobresal con Gary Medel

A su vez, el mítico zaguero abordó el partido en San Carlos de Apoquindo. Reconoce que no fue la mejor versión del club de sus amores, pero que lo trascendental se consiguió: los tres puntos ya son de la UC.

“No fue un buen partido, Cobresal fue un equipo muy duro. No tuvimos en ningún momento la posición de la pelota, pero sí era importante ganar hoy para llegar bien el día martes”, reflexionó.