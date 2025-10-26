Universidad Católica se impuso por la cuenta mínima ante Universidad de Chile y se quedó con la edición 201 del Clásico Universitario. El único tanto del compromiso lo anotó Alfred Canales, quien reveló una interesante anécdota con Marcelo Díaz en su ingreso a la cancha.

El goleador de la jornada ingresó a los 24′ luego de la lesión de Cristián Cueva. Según el propio jugador, el capitán de los azules advirtió a su equipo de la potente pegada del jugador ‘Cruzado’.

Una vez finalizado el encuentro en diálogo con TNT Sports, Jorge Cubillos consultó qué fue lo que advirtió ‘Chelo’ cuando se produjo precisamente su ingreso.

De cierto modo, Marcelo Díaz previó lo que podían ser los potentes remates de Canales: “Marcelo me conoce, estuvo un tiempo con él en Audax Italiano. Tengo que aprovechar mi pegada y muy contento”.

Finalmente, sobre la expulsión de Gary Medel, remarcó que: “Nosotros estábamos preparados para cualquier circunstancia. Sabíamos que con un jugador menos tendríamos que correr el doble y hacer un esfuerzo muy grande. Gracias a Dios se dio la victoria. Ese es el objetivo de nosotros, el Chile dos. Estamos trabajando en la semana para cumplir el objetivo”.

Alfred Canales brilló en el Clásico Universitario anotando el gol del triunfo de la UC ante la U (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

Luego de este importante triunfo ante los ‘Azules’, ahora la Universidad Católica pone su foco en la recta final del torneo.

El próximo sábado 1 de noviembre, los ‘Cruzados’ recibirán otra vez en el Claro Arena a O’Higgins de Rancagua a contar de las 20:30 horas.