Universidad Católica confirma su formación para enfrentar a Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores

Universidad Católica confirma su formación estelar para su duelo de ida por los octavos de final ante Estudiantes.

Universidad Católica juega hoy un duelo crucial dentro de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ se enfrentarán ante Estudiantes de La Plata en el duelo de ida por los octavos de final en tierras argentinas.

Para este duelo, el estratega Daniel Garnero se preparó con todo junto a su plantel, en la que debió lidiar con importantes bajas para este compromiso ante el ‘Pincharrata’.

Las bajas del conjunto de la ‘Franja’ para este duelo son Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz, Clemente Montes y Juan Francisco Rossel, cuatro importantes ausencias en el corto plantel que tiene el DT de la UC.

De esta manera, Universidad Católica confirmó su formación para hoy y saltará a la cancha con: Vicente Bernedo en portería; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en la defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez y Cristián Cuevas en la zona media; Justo Giani y Fernando Zampedri en delantera.

Zampderi es la carta de gol de la UC | Foto: Photosport

El duelo entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica se disputará este martes 11 de agosto a partir de las 20:30 horas en el Estadio UNO de La Plata y el árbitro del duelo será Raphael Claus, compromiso que puedes seguir por Disney+.