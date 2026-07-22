Universidad Católica logra un gran objetivo y asegura la renovación de una de sus figuras

En la Universidad Católica aseguran la permanencia de esta importante figura en el mercado.

Universidad Católica ya se mueve con todo para lo que será la segunda parte de la temporada, en donde los ‘Cruzados’ tienen importantes desafíos tanto a nivel nacional como internacional.

Sobre esta situación, en las últimas horas en el conjunto de la ‘Franja’ recibieron una importante noticia por una de las importantes figuras en el equipo de Daniel Garnero.

El volante Jimmy Martínez logró llegar a un acuerdo con la Universidad Católica y estirar su vinculo con los ‘Cruzados’ tras lo que ha sido su gran trabajo en el equipo nacional.

Así lo informó ‘El Deportivo’ en las últimas horas, en el que indicaron que Jimmy Martínez permanecerá en el club hasta finales del 2027, dando una buena noticia para la UC.

Martínez seguirá en la UC | Foto: Photosport

El volante tenía contrato hasta finales de esta temporada, pero su gran rendimiento dentro del equipo hizo a la dirigencia tomar la decisión de extender el contrato del jugador nacional.

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De esta forma, en la Universidad Católica esperan poder hacer oficial este anuncio en las próximas horas, en la que asegurarían la permanencia de un importante jugador por una temporada más.

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