Coke Hevia revela el próximo objetivo de U. de Chile en el mercado: “Lo sigue buscando”

Según indicó el periodista, Universidad de Chile quiere sumar un defensor central en este período de transferencias.

Universidad de Chile no cesa su labor en el mercado de fichajes y va por más refuerzos para el segundo semestre. El elenco azul necesita enriquecer su plantel para seguir en la lucha por el título.

¿Por qué puesto irá tras el debut de Gonzalo Reyna y ante los inminentes arribos de Tobías Reinhart junto a Jordan García? Todo indica que el siguiente objetivo será fortalecer la retaguardia.

Según detalló Jorge “Coke” Hevia en Radio Pauta, la gerencia deportiva en conjunto al cuerpo técnico tienen definido incorporar a otro zaguero para el desenlace de la temporada.

“En el caso de la U, es buena la movida cuando ingresa (Matías) Zaldivia. Por algo en algún momento buscó un central la U y lo sigue buscando. Que no se me olvide para decirlo”, lanzó.

“(Bianneider) Tamayo va al sector izquierdo y se cierra la defensa. Y la versión de tres centrales también le gusta a Fernando Gago, lo hizo en sus diferentes equipos“, agregó.

Universidad de Chile no cesa su búsqueda en el mercado de fichajes. (Imagen: Photosport)

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El plazo para Universidad de Chile

Cabe consignar que el libro de pases de la Liga de Primera 2026 concluye el jueves 13 de agosto a las 23:59 horas. Es decir, el día hábil anterior al inicio de la fecha 19.

Por el instante, Universidad de Chile solo ha oficializado a Gonzalo Reyna, mientras Tobías Reinhart ya se sometió a exámenes médicos. En tanto, Jordan García viajará al país en las siguientes horas.