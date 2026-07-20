Advierten que Universidad Católica quiere amarrar a esta figura: “Primeras conversaciones”

La cúpula de la UC inició las tratativas con Justo Giani. El delantero argentino convenció en San Carlos de Apoquindo.

Universidad Católica se mueve en el mercado de fichajes. En esta ocasión, la escuadra precordillerana comenzó las gestiones para asegurar a uno de sus mayores valores. ¿De quién se trata?

Según información de Punto Cruzado, la cúpula institucional arrancó las tratativas para conseguir la permanencia de Justo Giani. El delantero argentino tiene una opción de compra pactada en su préstamo desde Aldosivi.

Tras sus primeros meses en el elenco de San Carlos de Apoquindo, convenció a la directiva de la UC para alcanzar su continuidad. Se ha convertido en una pieza inamovible para el cuerpo técnico de Daniel Garnero.

“Desde Cruzados ya trabajan para asegurar a una de sus grandes figuras y, por lo mismo, se iniciaron las primeras conversaciones para extender el vínculo de Justo Giani“, lanzó el medio.

Luego, agregó: “Si bien todavía no existe una propuesta formal, ya existen las primeras conversaciones en donde tanto el jugador como el club ven con muy buenos ojos asegurar su estadía de forma anticipada”.

Universidad Católica ya conversa con Justo Giani. (Imagen: Photosport)

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La otra razón de Universidad Católica para negociar con Justo Giani

Finalmente, el sitio expuso que en la UC no quiere perder al ariete, ya que está en carpeta de equipos extranjeros. Durante esta campaña acumula 33 partidos, 16 goles y nueve asistencias.

“En Cruzados no solo ven con buenos ojos extender el pase de Justo Giani debido a su gran primer semestre, sino que también debido al interés de clubes de Argentina e Italia por quedarse con el ex Aldosivi“, cerró la publicación.