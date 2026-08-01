Daniel Garnero recibe un duro golpe en Universidad Católica: se cae este anhelado fichaje

El entrenador de la Universidad Católica, Daniel Garnero recibe esta nueva mala noticia en el mercado.

Universidad Católica en las últimas horas recibió una pésima noticia dentro del mercado de fichajes, el que sin duda le genera un gran dolor a su entrenador, Daniel Garnero.

El DT de la ‘Franja’ soñaba con refuerzos para esta segunda parte del año pensando en lo que son las competencias nacionales e internacionales, algo que parece estar muy lejanos de poder concretarse.

Uno de los nombres que se acercó a la Universidad Católica y que le hizo ilusión a Garnero fue Ian Subiabre, de quien se dijo que estuvo muy cerca de poder llegar a la UC, pero finalmente, otro equipo le quitó este fichaje.

Se trata de Tigre de Argentina, quien se movió mucho más rápido que la Universidad Católica con este fichaje y se quedó con Subiabre, quien llega al conjunto de ‘Victoria’ por un préstamo de 18 meses desde River Plate.

Subiabre reforzará a Tigre | Foto: Getty Images

Así lo confirmó el periodista, Luciano García en su cuenta de ‘X’, en la que señaló que el joven atacante tiene todo listo con Tigre y en las próximas horas se haría oficial su fichaje.

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De esta forma, la Universidad Católica le dice adiós a uno de sus grandes anhelos en este mercado de pases y Daniel Garnero recibe un nuevo golpe en su deseo de reforzar el plantel.