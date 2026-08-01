Daniel Garnero recibe un duro golpe en Universidad Católica: se cae este anhelado fichaje

Universidad Católica en las últimas horas recibió una pésima noticia dentro del mercado de fichajes, el que sin duda le genera un gran dolor a su entrenador, Daniel Garnero.
El DT de la ‘Franja’ soñaba con refuerzos para esta segunda parte del año pensando en lo que son las competencias nacionales e internacionales, algo que parece estar muy lejanos de poder concretarse.
Uno de los nombres que se acercó a la Universidad Católica y que le hizo ilusión a Garnero fue Ian Subiabre, de quien se dijo que estuvo muy cerca de poder llegar a la UC, pero finalmente, otro equipo le quitó este fichaje.
Se trata de Tigre de Argentina, quien se movió mucho más rápido que la Universidad Católica con este fichaje y se quedó con Subiabre, quien llega al conjunto de ‘Victoria’ por un préstamo de 18 meses desde River Plate.
Subiabre reforzará a Tigre | Foto: Getty Images
Así lo confirmó el periodista, Luciano García en su cuenta de ‘X’, en la que señaló que el joven atacante tiene todo listo con Tigre y en las próximas horas se haría oficial su fichaje.
De esta forma, la Universidad Católica le dice adiós a uno de sus grandes anhelos en este mercado de pases y Daniel Garnero recibe un nuevo golpe en su deseo de reforzar el plantel.
#Tigre🐯🚨 EXCLUSIVO. Ian Subiabre será REFUERZO de Tigre. River lo presta por 18 meses. Todo acordado 😉✍🏼. pic.twitter.com/Z9xSqSM5eQ— Luciano García (@garcialuciano27) August 1, 2026