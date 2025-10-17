Universidad de Chile está a días de lo que será una importante llave por las semifinales de la Copa Sudamericana, en el que los dirigidos por Gustavo Álvarez deberán verse las caras ante Lanús, primero en Chile para luego cerrar la serie en Argentina.

Previo a esta serie, en la U ha estado la importante polémica de lo que fue su programación entremedio de esta llave para el clásico ante la Universidad Católica, el cuál han buscado reprogramar debido al escenario en el que está el club chileno, algo que ha estado lejos de poder ocurrir.

Ante este tema, el ex futbolista con reconocido paso en Colo Colo, Marcelo Barticciotto comentó en Radio Cooperativa esta situación, en la que estalló por la poca empatía que existe con la Universidad de Chile, considerando que está representando al fútbol chileno.

“Pasa que acá nos jactamos después de que todos queremos que a los equipos chilenos les vaya bien a nivel internacional y eso es más mentira que…”, declaró.

La polémica del Clásico Universitario | Foto: Photosport

Concluyendo, Barticciotto indica que el egoísmo aflora con todo dentro del fútbol chileno, en la que nadie se pone en el lugar del otro ante situaciones como la que vive hoy en día la U y deja en claro que esto siempre ha sido así.

“Cuando no le toca a uno y le toca al de al lado, uno no hace sacrificios, ni se pone al lugar del otro y está clarísimo y no es de ahora, es de casi siempre”, cerró.