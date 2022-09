Universidad de Chile tiene seis finales por delante si quiere evitar el descenso a la Primera B -pese a que en estos momentos no está en posiciones, pero sí podría quedar si se dan una serie de resultados- después del abúlico empate que consiguió en Valparaíso ante Coquimbo Unido por la Fecha 23.

El pésimo resultado del equipo de Diego López decantó, según trascendidos y a espera de una confirmación oficial, en la salida del estratega uruguayo del banco azul y probablemente será Sebastián Miranda quien se pondrá el buzo azul para las ‘finales’ que le restan al cuadro universitario.

Juan Carlos ‘Caco’ Villalta se refirió a la situación del DT azul y apuntó sus dardos a los verdaderos responsables: “No es fácil la respuesta, la primera tentación es que sea responsable el técnico del mal rendimiento que tiene el equipo, pero hay que asumir una cosa: él llegó a un equipo confeccionado que venía jugando mal, su responsabilidad en este sentido no es tan significativa como el que formó el equipo, el que le dio su sello”, dijo a Bolavip Chile.

Villalta no cree que López sea el principal responsable. | Foto: Agencia UNO

El ‘Caco’ insiste en que López no es el principal culpable: “Se encontró con algo bastante revuelto, pero igual ha cometido errores tremendos, muy grandes. No hay una línea futbolística y tiene a la U en un momento traumático con la posibilidad del descenso. Es de los peores partidos que he vito de la U en mucho tiempo, pero no estoy tan convencido que otro técnico que no sea ‘Mandrake el mago’ pueda salvar a la U en estas últimas fechas porque es entrar a picar de nuevo y eso es más complejo. Yo resistiría”.

Villalta encuentra insólito la órbita en la que se encuentra la plana mayor de la U: “Me sorprende que la U estaba preocupada de mostrar estadio, con posibilidades de ir a otro lugar en circunstancias que la señal que tiene que dar la dirigencia es de apoyo absoluto. Acá se ve el temple de los grandes dirigentes”.

En el cierre, se refirió a la posibilidad de que Sebastián Miranda asuma: “Conozco mucho a Sebastián (Miranda), soy amigo de él a pesar de la diferencia de edad. Puede hacer la gracia, lo bueno es que queda alguien de casa porque ya estaba ahí, no traen a alguien de afuera y reduce el impacto de lo nuevo, de darse un tiempo para conocer al equipo y acá ya hay un conocimiento. Confío en que no va a decepcionar”.