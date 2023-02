La Universidad de Chile no lo pasa bien en el presente Campeonato Nacional, torneo donde los azules marchan en la duodécima posición tras haber obtenido una victoria y dos derrotas, las cuales preocupan a los hinchas de cara al futuro.

Y es que todas las críticas de los fanáticos del conjunto bullanguero han ido hacia Mauricio Pellegrino, experimentado entrenador argentino, el cual todavía no ha podido encontrar el rumbo y espera ante Magallanes en La Serena volver a darle alegrías al pueblo azul.

Pellegrino vive un momento complicado al mando de la U | Foto: Agencia Uno

Pero, el periodista de Deportes Agricultura, Cristián Caamaño, se tomó un minuto y criticó duramente el trabajo que ha realizado hasta ahora Pellegrino en la U.

“Es un interino. Parece un ‘Huevo’ Valencia, un (Cristian) Romero, un (Sebastián) Miranda. ¿Cuál es el sello de Pellegrino hasta ahora? La intensidad del fútbol argentino no se ve”, destacó el comunicador.

En la misma línea, dejó en claro que “nadie duda de sus pergaminos. Diría que no ha llegado técnico con tantos clubes de Primera División repartidos por grandes ligas: España, Inglaterra, Argentina. Además que como jugador fue importante, finalista de Champions League”.

“Es muy raro que en dos meses no le veas algo a un entrenador. No hay juego por afuera, no hay sociedades, los laterales ven un precipicio después de la mitad de la cancha, no hay agresividad en la recuperación. Entonces, ¿dónde está Pellegrino en este mapa? Difícil encontrarlo”, terminó señalando el profesional de las comunicaciones.