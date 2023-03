Cuando el domingo comience el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Monumental, los ojos de todo el mundo del fútbol estarán puestos en el rendimiento de Matías Zaldivia.

Esto, porque el defensor pasó esta temporada de defender la camiseta alba, para transformarse en un referente de la última línea azul, algo que no pasará desapercibido para los hinchas del Cacique.

Situación que también se puede dar para algunos rumores, como que Matías Zaldiva comience a explicar cómo enfrentan este tipo de partidos en Colo Colo, que le pueda servir ahora en Universidad de Chile.

El defensor es fundamental en la últim línea de la U.

Algo que, de alguna forma, trató de negar el volante azul Emmanuel Ojeda, quien asegura que estudian al rival pero con videos.

"Está enfocado en lo que tiene que hacer acá. No le preguntamos a él, porque no sé cómo se lo tomará, pero sabemos cómo juegan ellos, vemos videos, entrenamos en base al rival entonces no hace falta", enfatizó Ojeda, dejando en claro que no le darán una presión extra a Zaldivia.

Por lo mismo, también cree que es importante no escuchar declaraciones que vengan desde el Monumental, como las que aseguran que confían en un amplio triunfo.

"Los partidos hay que jugarlos, eso se verá dentro de la cancha. Estamos focalizados en ir a ganar el partido y lo que se diga en la previa no lo tomo", precisó el volante argentino.