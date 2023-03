Diego Rivarola y su frustrado sueño dentro de su carrera en la U: "Me hubiese encantado tener a Jorge Sampaoli cuando yo era más joven"

Dentro de lo que fue la gran estancia de un histórico goleador de la Universidad de Chile, como lo es Diego Rivarola, al crack de los ‘Azules’ le tocó formar parte del gran plantel que consolidó el estratega argentino, Jorge Sampaoli, con quien el conjunto ‘Laico’ consiguió varios títulos, entre esos la recordada Copa Sudamericana en el 2011.

Dentro de la estancia de Sampaoli en la U, Rivarola no tuvo gran protagonismo dentro de su equipo, pero a pesar de aquello, el emblemático atacante sentenció que dicho momento le dejó un aprendizaje muy grande en la parte final de su carrera, en la que agradeció a su DT.

“Cuando uno está en esa edad le cuesta asimilar situaciones en la que uno no está a favor, pero pasando los años uno va entendiendo y comprendiendo y es mi conclusión es positiva al final, es un gran técnico”, comenzó señalando Rivarola.

Haciendo una reflexión más importante, el ídolo de la U hizo una confesión bastante transcendental, en la que indicó que le hubiera gustado con mayor anterioridad ser dirigido por Jorge Sampaoli.

Sampaoli y Rivarola le dieron alegrías a la U | Foto: Archivo

“Yo siempre lo dije, a mí me hubiese encantado tener a Jorge Sampaoli cuando yo era más joven. Yo muchas veces y no lo voy a decir obviamente, pero cuando estaba en la U una de las cosas que yo me quejaba internamente o grupalmente, es ‘por qué nos tiramos atrás’, ‘salgamos más adelante’, lo decía como jugador”, confesó en ESPN.

Finalmente, Rivarola explicó que dentro de sus largos años que vistió la casaquilla de la Universidad de Chile, hubiera sido importante para el club tener un entrenador con la calidad e intensidad que aportaba Sampaoli para el equipo.

“Yo lo digo con épocas antes que estaba en la U, yo sentía que nosotros como U teníamos que ser un equipo más agresivo. Me hubiera gustado tener un Sampaoli, un entrenador que fuera mucho más agresivo en otras épocas de la U”, cerró.