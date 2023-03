La polémica de Darío Osorio en la selección chilena sigue activa, después de que Arturo Vidal respaldó al jugador de Universidad de Chile sobre los dichos de Mauricio Israel, quien apuntaba una indisciplina contra el técnico Eduardo Berizzo.

Algo que también molestó a Johnny Herrera, quien en su calidad de comentarista deportivo en TNT Sports, llamó la atención por cómo se manejó el tema, por lo que llama a tener precaución con el joven jugador.

“En este caso no le echo tanto la culpa a quien dice las estupideces. Es al que escucha y presta atención, además de los medios que las replican. Salió en todos lados", comenzó explicando Herrera.

Osorio estuvo sólo dos días en la selección chilena. Foto: ANFP.

"Me costaba entender que Osorio, un niño de 18 años fuera capaz de hacer algo así. A nadie se le pasaría por la cabeza. Le debe afectar porque está empezando y ya se debe mosquear de tanta tontería, pero a los que más afecta es a la familia”, analiza el ex portero.

En ese sentido, puso como ejemplo lo que tuvo que vivir en su carrera, donde, nuevamente, asegura que los más perjudicados cuando se replican mentiras son los familiares directos.

“A mi me pasaba, que no estaba ni ahí, me importa poco lo que decían, pero me llamaba mi vieja y me preguntaba qué pasó. Pero ahora estoy metido en un cacho por alguien que inventó por un perico, del perico, del perico, y me meten en un cacho. Es fácil apuntar”, detalló.

Por lo mismo, asegura que en estos casos no hay que darle importancia a las mentiras y dejar se diluyen solas.

“El tipo apunta (Israel), marca la noticia y contra quién te vas. Cómo le explicas a un niño de 18 años, cómo le dices a la mamá que tiene que salir a defenderlo. Cuál es el afán de querer llamar la atención", finalizó.