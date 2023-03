Mauricio Pellegrino sigue buscando fórmulas para poder encaminar a la Universidad de Chile. El empate sin goles ante el colista Deportes Copiapó generó varios resquemores en el estratega azul, quien ayer se la jugó por Lucas Assadi desde la banca y el talentoso volante le dio otro toque al cuadro del Romántico Viajero, ya que el mediocampista creó un par de ocasiones para poder haber ganado el partido en Valparaíso.

El periodista Gonzalo Fouillioux en Todos Somos Técnicos de TNT Sports cree que Pellegrino tiene un mérito y es darle solvencia al equipo, aunque él espera algo más del argentino en la banca y sabe que necesita algo más para ganar los partidos.

"El desde de la Universidad de Chile era muy pobre. Era un equipo inestable, que estaba acostumbrado a perder y que se venía a pique. Creo que Pellegrino tiene un mérito y es que competitivamente estabilizó a la U. Es un equipo seguro defensivamente. Le han hecho menos goles a Huachipato y luego a la U. Hay un mérito del entrenador y el equipo se estabilizó", expresó.

Ahora, Fouillioux considera que Pellegrino tiene que "ir por una siguiente etapa y el desafío es que le dé otra cosa a la U, otra manera de jugar y agregarle otras cosas. Ayer, creo que la U quiso y no pudo. No fue un equipo amarrete, pero no tuvo herramientas y cuando tiene la necesidad se queda corto de argumentos (...) Creo que en el encontrar recursos está lo de Lucas Assadi, para que el equipo tenga más recursos para dañar a los rivales".

Gonzalo Fouillioux considera que Pellegrino sí debe apostar por Assadi (TNT Sports)

Fouillioux cree que Pellegrino tiene que dar un paso más allá y apostar con todo por Assadi, quien ayer jugó uno de sus mejores partidos en la Universidad de Chile y que, claramente, se ganó su puesto para ser estelar en el próximo duelo de los estudiantiles.

"Siento que es responsabilidad del entrenador sacarle rendimiento. Tiene que ver cómo hago que ese potencial le dé una nueva variante y cómo lo hago sentir importante. Cada vez que entró Assadi, hasta este partido, no se notaba. Por primera vez lo de Assadi fue un golpe a la mesa, Assadi te puede mejorar el equipo si entra como lo hizo. Assadi tenía que jugar un partido como este, porque sí tiene condiciones para ser titular", expresó el periodista.