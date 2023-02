Jeisson Vargas no va más en Universidad de Chile y de hecho ya fue presentado en su nuevo equipo: Al Rayyan de Qatar. El formado en Universidad Católica no pudo imponer ese gran juego mostrado alguna vez en los cruzados y también en Unión La Calera, club previo a su arribo a los azules.

En Todos Somos Técnicos le preguntaron a Johnny Herrera si el atacante está entre los peores fichajes de la U durante el Siglo XXI, a lo que el ex meta respondió que no lo consideraría así y que hubieron otros.

"Tuvo mala suerte. Se lesionó de pubalgía, estuvo varios meses lesionado. Nunca estuvo a punto para defender a la gloriosa, pero ahí dejarlo como uno de los peores...", comenzó diciendo 'Samurai'.

En esa línea, Herrera recordó a Eduardo Morante y también a Luciano Civelli, por los que el cuadro universitario invirtió mucho en esa época y que finalmente no demostraron todo el cartel con el que llegaron.

"Me acuerdo de esa época de Morante, del Flaco Civelli y que pagaron como dos palos y medios también y que no se quería mejorar porque era pachamámico, que la naturaleza lo iba a sanar. He visto cada chanta y técnico... Pero jugadores han habido muchos, pero Jeisson no es el peor. Han habido peores", agregó el ídolo azul.

El jugador se marchó de Universidad de Chile | Foto: Agencia UNO

Finalmente, el ex seleccionado nacional enfatizó que Vargas tuvo una mala racha en la U y que la lesión no lo acompañó.

"Para mí es buen jugador, no aposté por él, pero jugó en el fútbol argentino y fue una de las figuras de su equipo en su minuto. Fue el principal proyecto de Chile, hizo un buen año en la Calera. Entonces no es un tipo que no que juega o que no va a jugar en ningún otro lado. Creo que todavía está a tiempo, no es viejo tampoco, entonces siento que tuvo una mala racha en la U y no lo acompañó la lesión", cerró.