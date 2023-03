Los Superclásicos siempre dejan alguna historia que contar para el futuro, donde son muchos los protagonistas que se han vuelto enmarcados en fuertes declaraciones, las que han calentado el ambiente.

Uno de los que más dejó su legado en Universidad de Chile fue Johnny Herrera, quien con su personalidad siempre se encargaba de dar una declaración picante, de manera de encender el encuentro ante Colo Colo.

"No sé si estaba en Colina 1 o en una cancha de fútbol", fue el comentario de Herrera el año 2018, cuando fue atacado por la barra colocolina, donde, además el partido fue suspendido en varios momentos en contra del portero.

Johnny Herrera fue atacado por la barra alba en 2018.

"A mis compañeros de la 'U' les dije que ojalá que estos (Colo Colo) se vayan a la B o a Tercera. Siempre les voy a estar deseando lo peor", aseguró en otro momento el ahora comentarista de TNT Sports.

En sus guerras de declaraciones también tuvo enfrentamientos, tal como en la cancha, con Esteban Paredes, con quien se mandaban recados.

"Esteban Paredes no cacha nada. No porque sea rubio y tenga cara de cuico va a hablar de mí. Cree que tiene el don de la palabra y se cree más sabio que los demás. No me cae bien", le mandó a decir en un momento.

Felipe Flores también estaba entre los favoritos, cuando los trató de "chipamogli".

Lo mismo con Jorge Valdivia, con quien en más de una oportunidad se dijeron frases polémicas.

"Compartí con él en la Selección y no es una persona muy correcta, no es muy normal. Me parece medio desequilibrado... No tengo nada que hablar con él, yo solamente lo hago con personas que tienen las cosas claras y que son correctas, además yo no estoy para que se burlen en mi cara".

Situación similar cuando en el Superclásico de 2012 pasó un avión por sobre el estadio, recordando que Colo Colo era el único campeón de Copa Libertadores: "Si hay plata para aviones, que haya para comprar jugadores que no sean cagones".

Con pica

No sólo Herrera fue el que cargó sus dardos contra Valdivia. Otro que le tiró con todo en un momento fue Waldo Ponce, que no dejó el tiempo para que nadie lo ayudara por teléfono.

"A Valdivia a veces dan ganas de matarlo. Calienta su actitud en la cancha y uno quisiera darle una patada", lanzó el ex defensor de la U.

Mauricio Pinilla tampoco quedó al margen, aunque en su momento tuvo una guerra de declaraciones con Arturo Vidal, aunque ahora son muy amigos.

"Algunos no saben ni hablar. 'Losotros', los jugadores... dicen", le lanzó un dardo al King, cuando daba sus primeros pasos en el Cacique.

Pinilla contra Vidal en Superclásico. Foto: TNT Sports.

Por su parte, Diego Rivarola también tiene su historia de declaraciones apuntando a Colo Colo y sus jugadores.

"A nosotros no nos regalan nada, esto no es nada nuevo. Nosotros no necesitamos la ayuda de nadie para ganar el campeonato. Aunque nos cuesta, aunque ganamos menos campeonatos que Colo Colo, a nosotros no nos ayudan", fue una de sus respuestas emblemáticas.

"A algunos jugadores de Colo Colo les faltó madurez antes, durante y después del partido. Que ahora esos jugadores lleven el lienzo que pisaron y lo usen para secarse las lágrimas, sonarse los mocos o lo que sea (...) Algunos quieren demostrar afuera de la cancha lo que no ponen adentro", cerró la polémica.