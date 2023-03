Un duro revés sufre Darío Osorio y la lesión que lo marginó de la convocatoria de La Roja para el duelo ante Paraguay, razón por la cual el entrenador Eduardo Berizzo tuvo que prescindir de sus servicios para el compromiso frente al combinado guaraní.

Tras eso, el futbolista inició su rehabilitación de este golpe en el muslo izquierdo y que lo tiene bastante complicado. Este jueves, el periodista que cubre cada detalle de los azules, Marcelo Díaz, dio cuenta sobre el proceso que lleva el oriundo de Hijuelas y que no lo tiene entrenando a la par de sus compañeros.

"Si bien sabemos que la semana pasada fue liberado de la selección chilena, se vino a la Universidad de Chile y comenzó a hacer trabajo kinésico. Era un microdesgarro miofascial, que es el más suave", comentó en primera instancia el reportero de Pelota Parada de TNT Sports.

Díaz, fue contando la historia al hilo y reveló que cuando todo parecía que marchaba de buena manera, la situación se complicó. "Después de una semana de trabajo con el kinesiólogo de Universidad de Chile, me comentaban que ya hoy día podía hacer trabajo más de cancha. El tema es que ayer por la tarde, lo enviaron a realizar los exámenes médicos y resultaron negativos al punto es que el microdesgarro miofascial continúa en la zona del muslo"; sostuvo el comunicador.

El reportero agregó que "ese microdesgarro va a necesitar un nuevo proceso de trabajos, fuera de las canchas y que lo tendrá al margen dos semanas más para que tenga totalmente cicatrizada la zona del muslo y que pueda volver contra Audax Italiano. Para allá se proyecta el tema con Darío Osorio, para la vuelta del campeonato", enfatizó.

La idea es que el jugador reaparezca para el Torneo Nacional en el partido en que la U visite a Audax Italiano (Agencia Uno)

Por último, reclacó que esta ratificación complica al futbolista quien de todas maneras no estaba contemplado que jugase el amistos ante los bohemios a puertas cerradas. "Una noticia que no cayó bien nada de bien en Osorio que pensaba que iba a comenzar el trabajo en cancha. No iba a estar en esta amistoso ante Santiago Morning y queda al margen por las próximas dos semanas para que este proceso de rehabilitación sea eficiente"; concluyó Díaz.