Es uno de los jugadores más importantes de la Universidad de Chile en lo que va de Campeonato Nacional transcurridos siete cotejos para los universitarios y que pese a la igualdad ante Unión La Calera como local, de nuevo Matías Zaldivia se erigió como uno de los más importantes.

Ya no caen pifias cuando dan a conocer la formación por altoparlante para todo el estadio y es mencionado su nombre, en clara señal que su rendimiento habla por sí solo y el hincha estudiantil ya reconoce sus condiciones.

Tras el encuentro frente a los cementeros, el cabezón dialogó con Radio ADN cuando se alistaba a abandonar el recinto deportivo. En la ocasión, tuvo palabras para el duelo y que el resultado no se condice con lo mostrado en la cancha.

"Estuvo cerca, por detalles se nos escapó. Nos faltó un poco de concentración en el gol de ellos, pero la mayoría del partido fue nuestro", reconoció así el ex Chacartita y Arsenal de Sarandí de Argentina.

Zaldivia reconoce que les faltó concentración en el gol del empate calerano (Agencia Uno)

Consulado sobre el estado del campo de juego, Zaldivia reconoció que no era el óptimo, pero que bajo ninguna circunstancia puede ser justificación para no haberse quedado con los tres puntos. "No quiero meter excusas, fue igual para los dos“, sostuvo el defensor.

Finalmente, tuvo un breve concepto respecto al proximo duelo que se les viene, nada más ni nada menos, que el Superclásico frente a Colo Colo y que marcará su retorno al Estadio Monumental ahora defendiendo la camiseta del archirrival, " (será) hermoso, hermoso partido", comentó escuétamente al cierre.