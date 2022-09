El ex portero de La Roja y del fútbol chileno, Nicolás Peric, se refirió al opaco partido que protagonizó Universidad de Chile ante Coquimbo Unido en Valparaíso donde, según él, la U jugó con más miedo a no perder a que querer llevarse los tres puntos devuelta al CDA.

Universidad de Chile hizo uno de los partidos más opacos de los que se tenga recuerdo en el presente Campeonato Nacional 2022 y no pasó del empate sin goles ante Coquimbo Unido en Valparaíso cuando tenía la necesidad imperiosa de devolverse a Santiago con los tres puntos en el bolsillo.

El empate no pasó desapercibido para la dirigencia de la U y, según trascendidos que podrían confirmarse en el día de hoy, Diego López dejó de ser el técnico de los azules y lo más probable es que Sebastián Miranda se tenga que calzar el buzo nuevamente.

Nicolás Peric, ex arquero de varios clubes del fútbol chileno e incluso de La Roja, se refirió en el partido para el olvido que protagonizaron azules y piratas, donde aseguró que la U jugó con ‘tiritón de pera’.

La U protagonizó un partido para el olvido en Valparaíso. | Foto: Agencia UNO

“Miedo. Va muy de la mano con lo que dijo Jean. El miedo condiciona, el temor a no querer el balón, a arriesgar más, a perder balones. En todo momento, la U está muy temerosa y condicionada por la condición que tiene”, arrancó diciendo el ‘loco’.

El ex jugador cree que hubo factores externos que incidieron al mal juego mostrado ayer en Valparaíso: “La cancha no ayudó, el sistema táctico no funcionó porque el miedo que tienen los jugadores de la U a lo que pueda suceder en su arco no los deja, por eso Coquimbo crece en el segundo tiempo, se da cuenta, siente este temor a no querer perder”.

En el cierre, lanzó una frase para el bronce que graficó el partido de la U y el ‘tiritón de pera’ que tuvo el plantel laico: “La U tuvo más temor a perderlo que a ganarlo, si ni siquiera pateó al arco”, remató.