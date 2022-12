Presidente de Azul Azul no le cierra las puertas a Marcelo Díaz: “Hay que dejar que llegue el entrenador”

Tras la oficialización de Mauricio Pellegrino como entrenador de Universidad de Chile de cara a la próxima temporada, todas las miradas de los hinchas azules se van en los posibles refuerzos que busca el elenco universitario para afrontar de mejor manera la temporada 2023.

Los fanáticos del Romántico Viajero sueñan con el retorno de uno de los campeones de la Copa Sudamericana 2011: el volante Marcelo Díaz. "Carepato" ya se despidió de Libertad de Paraguay y está a la espera de lo que "el futuro" le tenga preparado, donde la U, Unión Española y Curicó Unido han preguntado por la situación del jugador de 35 años.

En la última temporada, Díaz disputó 23 partidos con la camiseta del conjunto guaraní | Foto: Agencia Uno

Michael Clark, presidente de Azul Azul, no hizo oídos sordos y se refirió en conversación con Al Aire Libre de Cooperativa a la conformación del plantel y la posibilidad de ver nuevamente al "Chelo" vistiendo la camiseta de la U.

"De nombres específicos no puedo dar, es un trabajo que tiene que liderar la secretaría técnica, Manuel Mayo con el nuevo entrenador, dado que ellos van a ser los responsables, los que deben tomar la decisión de quiénes se quedan, quiénes pueden llegar y cuáles son las posiciones que tenemos que reforzar para el próximo año", comenzó diciendo.

"En la U nadie tiene las puertas cerradas, la confirmación el plantel pasa por la secretaría técnica, por Manuel y el técnico, y si ellos consideran que Marcelo Díaz puede ser una pieza que venga a aportar, nos sentaremos a conversar, pero hay que dejar que llegue el entrenador, vea lo que tiene y que arme su equipo", agregó.

"Tener buenos jugadores que quieren venir a tu equipo es un problema feliz, no un problema per sé. En la vida hay que tener convicciones, hay que tener claro qué es lo que uno puede hacer, lo que uno tiene que hacer o qué es más conveniente para el club y con eso hay que tomar ciertas decisiones. Algunas veces las decisiones correctas para el club no son las más populares y otras veces sí, pero todo hay que verlo en su mérito, finalmente si llega el jugador A o el jugador B va a depender de una evaluación que haga el técnico junto con la secretaría técnica", sentenció el mandamás azul.