Hernán Galíndez comienza a tener uno de sus momentos más complicados en Universidad de Chile. El portero a través de su representante ha dado a conocer a la opinión pública las problemáticas en redes sociales, donde ha sido amenazado producto de la situación que se vivió con el futbolista Byron Castillo.

Instancia por la cual ha llevado al guardameta a buscar una salida del club bullanguero, lo que ha apuntado a opiniones positivas y negativos de los hombres del fútbol. No obstante, el señor Carlos Tenorio, presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador conversó con el programa Al Aire Libre de Cooperativa, en la cual avisó que no ha conversado con el guardameta.

“Como gremio no hemos conversado con Hernán, pero ustedes están muy claros lo que pasa con el tema que se levantó con el caso de documentación de Byron Castillo”, fueron las palabras que daba a conocer en un principio.

Hernán Galíndez pasa momentos complicados en Universidad de Chile. (Foto: Agencia Uno)

No obstante, se tomó el tiempo para ir profundizando al respecto donde señaló que “Lo que buscamos es que no se trata de si Hernán quiere o no, creo que Hernán está viviendo una situación que es para evitar muchos temas a futuro”.

No obstante, para finalizar con el tema, contempló que “Es un ser humano que tiene que hacer su vida social. De seguro él mañana va a querer decir me gustaría volver a Ecuador o vincularme a otro fútbol hasta que las cosas se normalicen en Chile, esa es la única opción, pero después creo que no es tanto que Hernán lo diga”.