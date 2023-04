En estas primeras nueve fechas, sumado a los amistosos que ha disputado la Universidad de Chile, estamos en condiciones ya de realizar una evaluación por cada uno de los refuerzos que llegaron a los azules para esta temporada 2023.

Y para eso, Bolavip Chile se contactó con el comentarista que está siempre presente en el día a día de la U, Héctor Tito Awad, reconocido comunicador de La Magia Azul quien se puso el traje de docente y calificó a cada una de las incorporaciones.

Juan Pablo Gómez: "Un 2. No es ni la sombra de lo que yo vi en su antiguo equipo, rechazo total, hasta el momento. Es el único que me ha defraudado, pero también es por lesiones. Ahora, entra él y a aveces entra Yonathan Andia, eso quiere decir que el técnico no está conforme con ninguno".

Matías Zaldivia: "Un 7 de un 7. Apruebo, porque él es lo que yo quisiera y me gustaría que fuesen todos los jugadores de la U, aunque les duela a algunos porque él era jugador de Colo Colo. Pero él, representa el real juego de la U".

Federico Mateos: "Un 4, porque yo no se si lo tienen mal ubicado aunque aparentemente juega igual que en Ñublense como segundo contención, pero se esconde, no pide el balón, no es el conductor que a veces debiera ser. Es por eso que le pongo una nota, solo para regular".

Leandro Fernández: "Un 5, más que regular es bien. Ha sido refuerzo, el hombre tiene su genio, tien su forma, pero para mi ha sido un refuerzo. En un momento señalé que él era un fracaso o algo así, usé una palabra muy fea, pero poco a poco se ha ido afirmando y ha sido un buen refuerzo".

Nicolás Guerra: "También le pongo un 5. Ha tenido falencias en la concreción, pero es un delantero que le sirve tanto a Leandro Fernández como a Cristian Palacios. Hace el trabajo sucio y le abre el espacio a los compañeros. Es servicial para el equipo".

Cristopher Toselli: "Ha jugado poco y cuando entró cumplió, plenamente. Me parece que la U tiene muy bien custodiado el arco con Toselli. Si he de poner nota, le pongo un 5".

Desde luego, también hubo evaluación para el entrenador argentino, Mauricio Pellegrino, uno que siempre ha estado en el ojo del huracán por parte del longevo periodista e indudablemente, no fue distinto.

Para Tito Awad no hay dudas, Mati Zaldivia es el mejor (Agencia Uno)

"A Pellegrino le pongo un 3,5. Totalmente reprobado a pesar de llevar seis fechas sin perder. Yo tengo una visión del fútbol que a mi me gustan que los equipos jueguen bien y la U solo ha jugado bien ante Curicó Unido y medio tiempo ante O'Higgins, lo demás son puros empates rascas y los cambios son erróneos. Yo encuentro que no es un camarín unido, no creo que cumpla la labor como yo quisiera y es por eso que lo repruebo", cerró Awad.