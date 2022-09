Sebastián Esnaola se la juega con el futuro de Universidad de Chile: "Si logran jugar como lo hicieron hoy, la U no debiera tener ningún problema para salvarse"

Universidad de Chile pegó primero en la Copa Chile yvenció por 1 a 0 a Universidad Católica en el partido de ida de los cuartos de final, todo gracias a la avivada de Cristián Palacios tras el error grosero del portero Matías Dituro.

Los azules sumaron su segunda alegría al hilo de la mano de Sebastián Miranda, quien llegó al Romántico Viajero a revertir el mal momento que atravesaba el cuadro azul de la mano del uruguayo Diego López, algo que el ex Unión Española ha cumplido a cabalidad hasta el momento.

Sebastián Esnaola, comentarista de Cooperativa, respondió el teléfono de Bolavip Chile y advirtió que ve con buenos ojos el futuro azul.

"Yo siempre pienso en la buena fe que había una sensación de desgaste y desagrado con lo corto que fue el periodo de Diego López, claramente no encajaron ahí, y hay mucho más entendimiento con lo que quiere hacer Miranda. Creo que hubo una buena lectura de él y le ganó el duelo táctico a Holan y por eso la U queda en ganancia, falta solo como el elemento a trabajar la definición", aseguró el también panelista de ESPN Chile.

La U es pura felicidad en las últimas semanas | Foto: Agencia Uno

Al ser consultado acerca de si hubo una "cama" hacia López, el reconocido comunicador recalcó que "se ve un cambio diametral, yo lo dejo con que no había conformidad, no me arriesgo a decir que había algo más".

Para finalizar, se la jugó de cara a la recta final del Campeonato Nacional. "Si siguen jugando como lo hicieron hoy pueden pelearla sin problemas, las dimensiones que tiene la Copa Chile son distinto, en este torneo uno puede jugar de igual a igual. Si se logran sacar esa mochila y logran jugar como lo hicieron hoy en día, la U no debiera tener ningún problema para salvarse", concluyó.