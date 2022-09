El nuevo ciclo de Sebastián Miranda al mando del primer equipo de Universidad de Chile ha sido largamente aplaudido por históricos ex jugadores y entrenadores azules, siendo esta vez Héctor Pinto quien aconsejó al ex Unión Española sobre cómo debe trabajar las seis finales para salvar a la U del descalabro.

Los caminos de Sebastián Miranda y Universidad de Chile en el ámbito profesional del primer equipo nuevamente se cruzarán, toda vez que el ex jugador se pondrá el buzo de la U para suplir la partida de Diego López y tratar de salvar al equipo de que caiga en desgracia a final de año.

Esta es la segunda vez que Miranda tiene que hacerlas de ‘bombero’ en el cuadro universitario, siendo la última después de la salida de Santiago Escobar donde dirigió cuatro partidos y salió victorioso en dos.

Ahora, el ex jugador de Unión Española tendrá la dura tarea de salvar al equipo en las seis finales que le quedan, siendo Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna la primera estación para una remontada que los hinchas azules están esperando con ganas.

Seba Miranda vivirá su segundo ciclo como entrenador de la U. | Foto: Agencia UNO

“El elegido para sacar al equipo de la U de la posición incómoda fue Sebastián Miranda, él es un muchacho, un técnico que ya estuvo en una situación parecida anteriormente” avisó el histórico Héctor Pinto en conversación con Círculo Central.

En ese mismo tenor, el ‘Negro’ complementó diciendo que “Sebastián conoce a los jugadores, conoce los pros y los contra de este equipo. Estuvo participando también del proceso junto al técnico uruguayo así que yo creo que el, como consejo, tiene que trabajar tranquilo porque si las cosas no resultan, él no tiene ninguna responsabilidad”.

Lo concreto es que Universidad de Chile tiene seis finales por delante para tratar de salvarse de caer en desgracia y, con Sebastián Miranda al mando, esperan dar un cambio radical de juego e imagen para poder mantener viva la gloria de uno de los equipos más grandes del fútbol chileno.