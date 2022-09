Ex jugador de Universidad de Chile en la década de los 90, Mariano Puyol, soltó sin pelos en la lengua que, si bien hay responsabilidades compartidas en el desastre de la U, los grandes responsables son los jugadores que no han estado a la altura de la situación.

Sebastián Miranda asumió el primer equipo la semana pasada con la dura misión de tener que dejar en el olvido el mal juego exhibido con Diego López y sacar a Universidad de Chile de una incómoda posición en la tabla donde está peligrando seriamente su estadía en la Primera División.

El equipo sencillamente no ha estado a la altura a lo largo de todo el año; primero con el colombiano Santiago Escobar y después con el charrúa Diego López, la U jamás se vio bien dentro del campo de juego y es el motivo por el cual ahora está donde está.

“Yo creo que, en estos momentos, de verdad lo digo, lo irrelevante no es el entrenador porque no hay ningún entrenador en el mundo que no quiera que den pases entre ellos, los jugadores tienen la gran tarea y el desafío de sacar esto adelante”, aseguró Mariano Puyol en conversación con Círculo Central.

La U mostró poco y nada ante Coquimbo que terminó con la salida de Diego López. | Foto: Agencia UNO

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “Sea el técnico que sea le deseo éxito, si es Miranda le deseo lo mejor pero aquí lo importante es lo que hagan los jugadores, los entrenadores no juegan. Han pasado tantos entrenadores que no creo que ninguno haya querido que entre ellos no se quieran dar pases”.

En el cierre, Puyol soltó sin pelos en la lengua quién cree él que son los verdaderos culpables del desastre que vive Universidad de Chile: “Hay que darle toda la responsabilidad a los jugadores, ellos son los que tienen que sacar esto adelante”, remató.

ver también Bianchi asegura que la U buscó el retorno de histórico DT azul

El próximo jueves, Universidad de Chile vivirá una nueva final por no descender cuando tenga que enfrentar a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna con la dura misión de devolverse con los tres puntos al CDA.