El inminente arribo de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile como el gran fichaje azul para la temporada 2026, sigue generando reacciones. Uno de los que abordó el tema fue el periodista deportivo Marco Sotomayor, quien en conversación con Bolavip Chile valoró el fichaje desde lo futbolístico, pero expresó reparos respecto a la forma en que el delantero argentino ha manejado sus salidas de clubes en el pasado.

Para el comentarista, la U apunta correctamente al reforzarse con un centrodelantero de mayor regularidad y cuota goleadora. “La U trae un centro delantero que le garantice no solamente goles, sino que además sea un jugador más consistente. Di Yorio marcó goles, pero siempre fue resistido y cuestionado; nunca se adueñó de la titularidad con autoridad. Antes pasó algo similar con Pons y con el Chorri Palacios, que fue un fracaso”, analizó Sotomayor.

La forma en que Lucero salió de Colo Colo, le genera ruido al periodista (Photosport).

Sin embargo, el periodista fue claro en señalar cuál es su principal inquietud con la eventual llegada del ex Colo Colo. “La única duda que me surge es cómo salió del club. Dio la impresión de que prefirió irse por más plata a Fortaleza, lo que es totalmente legítimo, pero el procedimiento fue poco prolijo”, apuntó.

Sotomayor recordó que la salida del delantero albo terminó incluso en instancias legales. “Se fue por la ventana, tuvieron que acudir al TAS. Entonces la U tiene que asegurarse de que no vuelva a pasar algo así. Yo desconozco si este es un modus operandi habitual de Lucero, pero es un punto a considerar”, señaló.

En ese sentido, el comunicador enfatizó que la Universidad de Chile debe protegerse contractualmente. “La U tiene que blindarse y dejar el rayado de cancha súper claro: si llega una oferta mejor y hay un contrato vigente, ese contrato se cumple. No tengo dudas futbolísticas con Lucero; mis dudas no pasan por la cancha, sino por la manera en que salió de Colo Colo”, apuntó Sotomayor quien al cierre de la nota no dudó en lanzar un cuestionamiento en tono sarcástico: “¿Le dicen el ‘Gato’ porque se escapa de los clubes o por cómo se mueve en el área? jejej… es una talla”.

